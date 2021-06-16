https://ria.ru/20210616/peregovory-1737226828.html

Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе

Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе - РИА Новости, 16.06.2021

Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе начались, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:28

2021-06-16T14:28

2021-06-16T14:43

россия

юрий ушаков

анатолий антонов

дмитрий козак

швейцария

сша

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе начались, передает корреспондент РИА Новости.Местом проведения первой встречи лидеров двух стран стала женевская вилла Ла Гранж. Перед началом переговоров главы России и Соединенных Штатов сфотографировались на крыльце здания с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и удалились внутрь здания.Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. В первой также будут участвовать глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен, а также переводчики.Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый лидер государства после переговоров отдельно выступит перед журналистами.

https://ria.ru/20210615/dokumenty-1737140256.html

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россия, юрий ушаков, анатолий антонов, дмитрий козак, швейцария, сша, джо байден, владимир путин, в мире