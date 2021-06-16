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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/peregovory-1737226828.html
Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе
Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе - РИА Новости, 16.06.2021
Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе начались, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:28
2021-06-16T14:43
россия
юрий ушаков
анатолий антонов
дмитрий козак
швейцария
сша
саммит путина и байдена
джо байден
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе начались, передает корреспондент РИА Новости.Местом проведения первой встречи лидеров двух стран стала женевская вилла Ла Гранж. Перед началом переговоров главы России и Соединенных Штатов сфотографировались на крыльце здания с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и удалились внутрь здания.Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. В первой также будут участвовать глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен, а также переводчики.Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый лидер государства после переговоров отдельно выступит перед журналистами.
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россия, юрий ушаков, анатолий антонов, дмитрий козак, швейцария, сша, джо байден, владимир путин, в мире
Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе
14:28 16.06.2021 (обновлено: 14:43 16.06.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberАвтомобиль Aurus кортежа президента РФ Владимира Путина в Женеве
Автомобиль Aurus кортежа президента РФ Владимира Путина в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Markus Schreiber

Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в узком составе начались, передает корреспондент РИА Новости.
Местом проведения первой встречи лидеров двух стран стала женевская вилла Ла Гранж. Перед началом переговоров главы России и Соединенных Штатов сфотографировались на крыльце здания с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, пожали друг другу руки и удалились внутрь здания.
Ранее в Кремле отмечали, что переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. В первой также будут участвовать глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен, а также переводчики.
Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый лидер государства после переговоров отдельно выступит перед журналистами.
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 20:57Саммит Путина и Байдена
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Саммит Путина и БайденаРоссияЮрий УшаковАнатолий АнтоновДмитрий КозакШвейцарияСШАДжо БайденВладимир ПутинВ мире
 
 
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