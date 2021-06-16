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Россия и США обсудят обмен осужденными

Россия и США обсудят обмен осужденными - РИА Новости, 16.06.2021

Россия и США обсудят обмен осужденными

Госдеп США и МИД РФ поработают над вопросом об обмене осужденными, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:23

2021-06-16T19:23

2021-06-16T19:31

владимир путин

в мире

саммит путина и байдена

россия

сша

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Госдеп США и МИД РФ поработают над вопросом об обмене осужденными, сообщил президент России Владимир Путин."Министерство иностранных дел России и госдеп США поработают в этом направлении", — рассказал Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возвращении некоторых россиян, которые отбывают наказание в американских тюрьмах.

россия

сша

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2021

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владимир путин, в мире, россия, сша