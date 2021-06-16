https://ria.ru/20210616/nikulshina-1737178088.html

В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину

В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину - РИА Новости, 16.06.2021

В Москве задержали участницу Pussy Riot Никульшину

Полиция в Москве второй раз за последние дни задержала участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщил РИА Новости в среду адвокат Сергей Тельнов. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:22

2021-06-16T10:22

2021-06-16T13:42

россия

мария алехина

общество

pussy riot

москва

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Полиция в Москве второй раз за последние дни задержала участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, сообщил РИА Новости в среду адвокат Сергей Тельнов."Веронику задержали и привезли в отдел полиции по району Дорогомилово. Я сейчас туда еду", - рассказал защитник.Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.В субботу девушка уже задерживалась в районе Лубянки, где у нее брали интервью для YouTube-канала "Редакция". На Никульшину тогда составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили под обязательство о явке.В начале же мая Никульшину тоже в Москве задерживали за неповиновение полиции, в итоге она получила по решению суда пять суток ареста.На другую участницу группы Марию Алехину ранее завели уголовное дело о подстрекательстве к нарушению санитарных правил. Она находится под домашним арестом.Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Несанкционированные протестные акции прошли в январе, феврале и апреле в разных городах России. Некоторые из них окончились массовыми задержаниями и возбуждением уголовных дел о нападениях на силовиков и другим статьям. Ряд приговоров уже вынесен.По уточненным данным, участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину задержали по статье о неповиновении полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Тельнов.Никульшиной инкриминируют ч.1 ст.19.3 административного кодекса, по данной статье девушке может грозить до 15 суток ареста.Задержанную в Москве участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину оставили в отделе полиции до заседания суда, который в четверг рассмотрит протокол о ее неповиновении правоохранителям, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Тельнов."Веронику оставили в ОВД "Дорогомиловский" до суда, завтра должны рассмотреть протокол о невыполнении требований сотрудников полиции. По их версии, Вероника отказалась последовать за ними при проверке документов. Она же, само собой, это отрицает", - сказал Тельнов.Адвокат утверждает, что изначально сотрудники полиции хотели проверить, не готовит ли активистка незаконный перформанс для футбольных мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге, однако этого девушке не вменяют.

https://ria.ru/20210517/muftiy-1732631220.html

https://ria.ru/20210218/sud-1597988723.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария алехина, общество, pussy riot, москва