https://ria.ru/20210616/navalnyy-1737291411.html

Путин ответил на вопрос о Навальном

Путин ответил на вопрос о Навальном - РИА Новости, 16.06.2021

Путин ответил на вопрос о Навальном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный, который, игнорируя требования закона РФ, покинул территорию страны и не отмечался в органах... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:04

2021-06-16T19:04

2021-06-16T19:24

замена условного срока навального

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

франция

саммит путина и байдена

россия

алексей навальный

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный, который, игнорируя требования закона РФ, покинул территорию страны и не отмечался в органах как лицо дважды осужденное к условному сроку, сознательно нарушал закон.Владимир Путин считает, что блогер Алексей Навальный, который знал, что объявлен в РФ в розыск, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным."Он не явился (на регистрацию после выписки из больницы в Германии - ред.), проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал (в Россию - ред.). Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, что быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому о чем здесь можно говорить", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос об аресте и осуждении Навального.Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210615/intervyu-1737071177.html

https://ria.ru/20210614/putin-1736960896.html

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замена условного срока навального, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, россия, алексей навальный, джо байден, владимир путин, сша, в мире