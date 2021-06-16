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Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/navalnyy-1737291411.html
Путин ответил на вопрос о Навальном
Путин ответил на вопрос о Навальном - РИА Новости, 16.06.2021
Путин ответил на вопрос о Навальном
Президент РФ Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный, который, игнорируя требования закона РФ, покинул территорию страны и не отмечался в органах... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:04
2021-06-16T19:24
замена условного срока навального
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
франция
саммит путина и байдена
россия
алексей навальный
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный, который, игнорируя требования закона РФ, покинул территорию страны и не отмечался в органах как лицо дважды осужденное к условному сроку, сознательно нарушал закон.Владимир Путин считает, что блогер Алексей Навальный, который знал, что объявлен в РФ в розыск, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным."Он не явился (на регистрацию после выписки из больницы в Германии - ред.), проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал (в Россию - ред.). Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, что быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому о чем здесь можно говорить", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос об аресте и осуждении Навального.Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210615/intervyu-1737071177.html
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замена условного срока навального, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, россия, алексей навальный, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин ответил на вопрос о Навальном
19:04 16.06.2021 (обновлено: 19:24 16.06.2021)
 
© Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании суда. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео
© Пресс-служба Мосгорсуда
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Путин заявил, что Навальный знал, что нарушает закон

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный, который, игнорируя требования закона РФ, покинул территорию страны и не отмечался в органах как лицо дважды осужденное к условному сроку, сознательно нарушал закон.

"Что касается нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого вы упомянули. Первое - человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло", - заявил Путин на пресс-конференции после саммита в Женеве.

Владимир Путин считает, что блогер Алексей Навальный, который знал, что объявлен в РФ в розыск, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным.
"Он не явился (на регистрацию после выписки из больницы в Германии - ред.), проигнорировал требование закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал (в Россию - ред.). Я исхожу из того, что он хотел, сознательно шел на то, что быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел, поэтому о чем здесь можно говорить", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос об аресте и осуждении Навального.
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15 июня, 13:44
Песков ответил на вопрос об упоминании Навального в интервью Путина NBC
Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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Путин заявил, что Навальный прикрывал коммерческие интересы политикой
 
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