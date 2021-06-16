https://ria.ru/20210616/nato-1737209669.html

Генсек НАТО назвал грядущую встречу Путина и Байдена важной

Генсек НАТО назвал грядущую встречу Путина и Байдена важной - РИА Новости, 16.06.2021

Генсек НАТО назвал грядущую встречу Путина и Байдена важной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве важна в свете... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:13

2021-06-16T13:13

2021-06-16T13:13

саммит путина и байдена

россия

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йенс столтенберг

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве важна в свете политики альянса."Считаю важным, что два президента встретятся. Также очень важен факт, который приветствовали наши союзники, что президент Байден перед встречей с президентом Путиным поговорил и проконсультировался со всеми лидерами НАТО, поскольку альянс - это платформа для координации по вопросам безопасности. И, конечно, отношения с Россией чрезвычайно важны", - подчеркнул генсек Альянса в эфире телеканала CNN.Он добавил, что НАТО должна оставаться сильной для сдерживания и обороны, но при этом вести диалог с Россией.Переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена должны начаться в Женеве через несколько часов.

https://ria.ru/20210614/nato-1736909453.html

https://ria.ru/20210614/kallas-1736934960.html

россия

женева (город)

сша

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россия, нато, джо байден, владимир путин, женева (город), йенс столтенберг, сша, в мире