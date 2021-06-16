https://ria.ru/20210616/nato-1737209669.html
Генсек НАТО назвал грядущую встречу Путина и Байдена важной
Генсек НАТО назвал грядущую встречу Путина и Байдена важной - РИА Новости, 16.06.2021
Генсек НАТО назвал грядущую встречу Путина и Байдена важной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве важна в свете... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:13
2021-06-16T13:13
2021-06-16T13:13
саммит путина и байдена
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве важна в свете политики альянса."Считаю важным, что два президента встретятся. Также очень важен факт, который приветствовали наши союзники, что президент Байден перед встречей с президентом Путиным поговорил и проконсультировался со всеми лидерами НАТО, поскольку альянс - это платформа для координации по вопросам безопасности. И, конечно, отношения с Россией чрезвычайно важны", - подчеркнул генсек Альянса в эфире телеканала CNN.Он добавил, что НАТО должна оставаться сильной для сдерживания и обороны, но при этом вести диалог с Россией.Переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена должны начаться в Женеве через несколько часов.
https://ria.ru/20210614/nato-1736909453.html
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россия, нато, джо байден, владимир путин, женева (город), йенс столтенберг, сша, в мире
Генсек НАТО назвал грядущую встречу Путина и Байдена важной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал грядущую встречу Путина и Байдена важной