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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210616/muzei-1737127844.html
Это надо видеть: как в Третьяковке показывают историю России
Это надо видеть: как в Третьяковке показывают историю России - РИА Новости, 16.06.2021
Это надо видеть: как в Третьяковке показывают историю России
Красивой, масштабной и впечатляющей получилась выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T08:00
2021-06-16T08:06
музеи
виктор васнецов
илья репин
культура
александр боголюбов
россия
александр невский
москва
третьяковская галерея
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Красивой, масштабной и впечатляющей получилась выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской галерее. О том, чем уникальна эта экспозиция и почему ее обязательно надо видеть, — в материале РИА Новости.Связь поколений"Посмотри, как красиво прописаны ткани костюмов!" — отмечает другая перед полотном Седова "Выбор невесты".Третьяковская галерея часто организует крупные, масштабные проекты, но этот — особенный. Впервые за долгое время собрали столько уникальных работ со всей страны (многие в Москве впервые). И приурочили сразу к двум важным датам — Дню России и юбилею Александра Невского.Многогранность его личности и таланта показывают картинами и артефактами. Невский изображен как воин (работа Павла Корина), святой монах (иконы), а еще доблестный рыцарь и мудрый правитель (несколько работ из петербургских собраний).И на каждом полотне он суровый, спокойный, сосредоточенный и невозмутимый.Уже первый зал, посвященный Невскому, удивляет разнообразием сюжетов и редкостью работ.Рядом с картинами, в витринах — шлем и меч XIII века. Глядя на них, понимаешь: показанное на полотнах реально и на самом деле происходило в Древней Руси.Владимир Путин, посетивший экспозицию в День России, отметил значимость проделанного организаторами выставки — Патриаршим советом по культуре и Министерством культуры России.При этом выставка — не учебник, иллюстрирующий историю.Художник-психологНахмуренные брови, сутулые плечи, задумчивый взгляд и рука, тревожно сжимающая ткань, — таким был Иван Грозный у тела убитого им сына, по мнению Вячеслава Шварца.Картина 1864 года (написанная задолго до знаменитого полотна Репина и купленная Третьяковым) выглядит как кадр из фильма: статичная, монументальная и красочная.Это отличало многих мастеров второй половины XIX века, но именно Шварца называли первым художником-психологом — за особое внимание к личности изображаемого им человека.Интересно, как художники разных эпох видели своих персонажей. Если Васнецов при работе над "Крещением Руси" использовал приемы, подсказанные сюжетами древнерусских фресок, то в эпоху классицизма мастера превращали героев в античных рыцарей (например, как на полотне "Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев" Акимова).А художники-реалисты черпали вдохновение из жизни. Так, Григорий Седов на картине "Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем" заставляет восхищаться шестью русскими красавицами в роскошных сарафанах и кокошниках.Мастер натуралистической живописи, Седов так достоверно передает фактуру тканей, тени на лицах, положения рук и жесты, что кажется, будто стоишь рядом с Алексеем Михайловичем и пытаешься понять, кто ж милее.Баталии и личностиЧасто известные произведения выглядят на выставке по-новому. Не в последнюю очередь за счет экспозиции, интересных световых решений и деликатной подсветки. Картины, как в сказке, "выплывают" из чуть затемненных залов и поражают размерами.Наверное, самый крупный во всех смыслах раздел выставки — "Военная история России XVIII — начала XX века"."К XIX веку сложились стереотипы написания исторической картины, поэтому в батальный класс шли за необычными и более современными темами, — поясняет куратор. — Эти ученики были самыми прогрессивными, потому что их работы отличались реконструкцией событий и исторической точностью. Они показывали далекое прошлое и недавнее или современное".То есть история входила в современность, а художники-историки становились версией нынешних репортеров.В этом зале — морское "Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года" Александра Боголюбова и знаменитая "картинка из учебника" "Военный совет в Филях" Алексея Кившенко.Мастера иллюстрировали петровские сражения, кампании Екатерининской эпохи, Отечественную войну 1812 года, Крымскую войну 1856 года, Кавказскую кампанию, Балканы, Первую мировую.Кульминацией выставки можно назвать работу Виктора Васнецова "Архангел Михаил" 1914-1915 годов."Это философское обобщение борьбы добра со злом, — подчеркивает куратор Светлана Усачева. — Сюжет, осмысляющий вечные события. От борьбы, реальности мы символически возвращаемся к Руси".После просмотра выставки остается именно такое чувство: хочется осмыслить шедевры, почитать Ключевского, а потом вернуться и заново пройтись по залам Третьяковки.
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музеи, виктор васнецов, илья репин, александр боголюбов, россия, александр невский, москва, третьяковская галерея, иван грозный

Это надо видеть: как в Третьяковке показывают историю России

08:00 16.06.2021 (обновлено: 08:06 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
Выставка История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Красивой, масштабной и впечатляющей получилась выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской галерее. О том, чем уникальна эта экспозиция и почему ее обязательно надо видеть, — в материале РИА Новости.

Связь поколений

"Выглядит как открытка", — говорит посетительница, фокусируя камеру смартфона на масштабной картине Корина "Александр Невский".

© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиП. Д. Корин "Александр Невский". 1942 год
П.Д. Корин Александр Невский. 1942 год
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
П. Д. Корин "Александр Невский". 1942 год
"Посмотри, как красиво прописаны ткани костюмов!" — отмечает другая перед полотном Седова "Выбор невесты".
Третьяковская галерея часто организует крупные, масштабные проекты, но этот — особенный. Впервые за долгое время собрали столько уникальных работ со всей страны (многие в Москве впервые). И приурочили сразу к двум важным датам — Дню России и юбилею Александра Невского.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
Выставка История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
Многогранность его личности и таланта показывают картинами и артефактами. Невский изображен как воин (работа Павла Корина), святой монах (иконы), а еще доблестный рыцарь и мудрый правитель (несколько работ из петербургских собраний).
И на каждом полотне он суровый, спокойный, сосредоточенный и невозмутимый.
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской галерее
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской галерее

"В этом году праздник связан с 800-летием Александра Невского, но содержание проекта шире, он — о жанре исторической живописи. Мы представили сто сюжетов из русской истории — от Крещения Руси до Первой мировой войны", — рассказала РИА Новости куратор Светлана Усачева.

Уже первый зал, посвященный Невскому, удивляет разнообразием сюжетов и редкостью работ.
Рядом с картинами, в витринах — шлем и меч XIII века. Глядя на них, понимаешь: показанное на полотнах реально и на самом деле происходило в Древней Руси.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиШлем княжеский. XIII-XIV вв. Городецкий историко-художественный музейный комплекс, Городец, Нижегородская область
Шлем княжеский. XIII – XIV вв. Городецкий историко-художественный музейный комплекс, Городец, Нижегородская область
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Шлем княжеский. XIII-XIV вв. Городецкий историко-художественный музейный комплекс, Городец, Нижегородская область
Владимир Путин, посетивший экспозицию в День России, отметил значимость проделанного организаторами выставки — Патриаршим советом по культуре и Министерством культуры России.

"Проведение столь масштабной, содержательной выставки, собравшей в Государственной Третьяковской галерее произведения искусства из многих музеев страны, — свидетельство глубокого, искреннего интереса представителей разных поколений к родной истории, к нашим корням и истокам," — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
Выставка История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
При этом выставка — не учебник, иллюстрирующий историю.
"Она показывает как художники в разные времена воссоздавали и трактовали в художественных образах определенные события", — поясняет куратор.

Художник-психолог

Нахмуренные брови, сутулые плечи, задумчивый взгляд и рука, тревожно сжимающая ткань, — таким был Иван Грозный у тела убитого им сына, по мнению Вячеслава Шварца.
Картина 1864 года (написанная задолго до знаменитого полотна Репина и купленная Третьяковым) выглядит как кадр из фильма: статичная, монументальная и красочная.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиВ. Г. Шварц. "Иоанн Грозный у тела убитого им сына". 1864 год
В.Г. Шварц. Иоанн Грозный у тела убитого им сына. 1864 год
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
В. Г. Шварц. "Иоанн Грозный у тела убитого им сына". 1864 год
Это отличало многих мастеров второй половины XIX века, но именно Шварца называли первым художником-психологом — за особое внимание к личности изображаемого им человека.
Интересно, как художники разных эпох видели своих персонажей. Если Васнецов при работе над "Крещением Руси" использовал приемы, подсказанные сюжетами древнерусских фресок, то в эпоху классицизма мастера превращали героев в античных рыцарей (например, как на полотне "Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев" Акимова).
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
Выставка История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
А художники-реалисты черпали вдохновение из жизни. Так, Григорий Седов на картине "Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем" заставляет восхищаться шестью русскими красавицами в роскошных сарафанах и кокошниках.
Мастер натуралистической живописи, Седов так достоверно передает фактуру тканей, тени на лицах, положения рук и жесты, что кажется, будто стоишь рядом с Алексеем Михайловичем и пытаешься понять, кто ж милее.
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиГ. С. Седов. "Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем". 1882 год
Г.С. Седов. Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем. 1882 год
© Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Г. С. Седов. "Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем". 1882 год

Баталии и личности

Часто известные произведения выглядят на выставке по-новому. Не в последнюю очередь за счет экспозиции, интересных световых решений и деликатной подсветки. Картины, как в сказке, "выплывают" из чуть затемненных залов и поражают размерами.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
Выставка История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
Наверное, самый крупный во всех смыслах раздел выставки — "Военная история России XVIII — начала XX века".
"К XIX веку сложились стереотипы написания исторической картины, поэтому в батальный класс шли за необычными и более современными темами, — поясняет куратор. — Эти ученики были самыми прогрессивными, потому что их работы отличались реконструкцией событий и исторической точностью. Они показывали далекое прошлое и недавнее или современное".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
Выставка История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
То есть история входила в современность, а художники-историки становились версией нынешних репортеров.
В этом зале — морское "Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года" Александра Боголюбова и знаменитая "картинка из учебника" "Военный совет в Филях" Алексея Кившенко.
Мастера иллюстрировали петровские сражения, кампании Екатерининской эпохи, Отечественную войну 1812 года, Крымскую войну 1856 года, Кавказскую кампанию, Балканы, Первую мировую.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
Выставка История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"
Кульминацией выставки можно назвать работу Виктора Васнецова "Архангел Михаил" 1914-1915 годов.
"Это философское обобщение борьбы добра со злом, — подчеркивает куратор Светлана Усачева. — Сюжет, осмысляющий вечные события. От борьбы, реальности мы символически возвращаемся к Руси".
После просмотра выставки остается именно такое чувство: хочется осмыслить шедевры, почитать Ключевского, а потом вернуться и заново пройтись по залам Третьяковки.
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