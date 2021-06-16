https://ria.ru/20210616/muzei-1737127844.html

Это надо видеть: как в Третьяковке показывают историю России

Это надо видеть: как в Третьяковке показывают историю России - РИА Новости, 16.06.2021

Это надо видеть: как в Третьяковке показывают историю России

Красивой, масштабной и впечатляющей получилась выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T08:00

2021-06-16T08:00

2021-06-16T08:06

музеи

виктор васнецов

илья репин

культура

александр боголюбов

россия

александр невский

москва

третьяковская галерея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737083077_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_dccb1a0c620d06b709d72bee540faaa3.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Красивой, масштабной и впечатляющей получилась выставка "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" в Третьяковской галерее. О том, чем уникальна эта экспозиция и почему ее обязательно надо видеть, — в материале РИА Новости.Связь поколений"Посмотри, как красиво прописаны ткани костюмов!" — отмечает другая перед полотном Седова "Выбор невесты".Третьяковская галерея часто организует крупные, масштабные проекты, но этот — особенный. Впервые за долгое время собрали столько уникальных работ со всей страны (многие в Москве впервые). И приурочили сразу к двум важным датам — Дню России и юбилею Александра Невского.Многогранность его личности и таланта показывают картинами и артефактами. Невский изображен как воин (работа Павла Корина), святой монах (иконы), а еще доблестный рыцарь и мудрый правитель (несколько работ из петербургских собраний).И на каждом полотне он суровый, спокойный, сосредоточенный и невозмутимый.Уже первый зал, посвященный Невскому, удивляет разнообразием сюжетов и редкостью работ.Рядом с картинами, в витринах — шлем и меч XIII века. Глядя на них, понимаешь: показанное на полотнах реально и на самом деле происходило в Древней Руси.Владимир Путин, посетивший экспозицию в День России, отметил значимость проделанного организаторами выставки — Патриаршим советом по культуре и Министерством культуры России.При этом выставка — не учебник, иллюстрирующий историю.Художник-психологНахмуренные брови, сутулые плечи, задумчивый взгляд и рука, тревожно сжимающая ткань, — таким был Иван Грозный у тела убитого им сына, по мнению Вячеслава Шварца.Картина 1864 года (написанная задолго до знаменитого полотна Репина и купленная Третьяковым) выглядит как кадр из фильма: статичная, монументальная и красочная.Это отличало многих мастеров второй половины XIX века, но именно Шварца называли первым художником-психологом — за особое внимание к личности изображаемого им человека.Интересно, как художники разных эпох видели своих персонажей. Если Васнецов при работе над "Крещением Руси" использовал приемы, подсказанные сюжетами древнерусских фресок, то в эпоху классицизма мастера превращали героев в античных рыцарей (например, как на полотне "Великий князь Святослав, целующий мать и детей своих по возвращении с Дуная в Киев" Акимова).А художники-реалисты черпали вдохновение из жизни. Так, Григорий Седов на картине "Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем" заставляет восхищаться шестью русскими красавицами в роскошных сарафанах и кокошниках.Мастер натуралистической живописи, Седов так достоверно передает фактуру тканей, тени на лицах, положения рук и жесты, что кажется, будто стоишь рядом с Алексеем Михайловичем и пытаешься понять, кто ж милее.Баталии и личностиЧасто известные произведения выглядят на выставке по-новому. Не в последнюю очередь за счет экспозиции, интересных световых решений и деликатной подсветки. Картины, как в сказке, "выплывают" из чуть затемненных залов и поражают размерами.Наверное, самый крупный во всех смыслах раздел выставки — "Военная история России XVIII — начала XX века"."К XIX веку сложились стереотипы написания исторической картины, поэтому в батальный класс шли за необычными и более современными темами, — поясняет куратор. — Эти ученики были самыми прогрессивными, потому что их работы отличались реконструкцией событий и исторической точностью. Они показывали далекое прошлое и недавнее или современное".То есть история входила в современность, а художники-историки становились версией нынешних репортеров.В этом зале — морское "Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года" Александра Боголюбова и знаменитая "картинка из учебника" "Военный совет в Филях" Алексея Кившенко.Мастера иллюстрировали петровские сражения, кампании Екатерининской эпохи, Отечественную войну 1812 года, Крымскую войну 1856 года, Кавказскую кампанию, Балканы, Первую мировую.Кульминацией выставки можно назвать работу Виктора Васнецова "Архангел Михаил" 1914-1915 годов."Это философское обобщение борьбы добра со злом, — подчеркивает куратор Светлана Усачева. — Сюжет, осмысляющий вечные события. От борьбы, реальности мы символически возвращаемся к Руси".После просмотра выставки остается именно такое чувство: хочется осмыслить шедевры, почитать Ключевского, а потом вернуться и заново пройтись по залам Третьяковки.

https://ria.ru/20210612/muzey-1736497773.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи, виктор васнецов, илья репин, александр боголюбов, россия, александр невский, москва, третьяковская галерея, иван грозный