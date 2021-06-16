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Украинка потребовала запретить мову
Украинка потребовала запретить мову - РИА Новости, 16.06.2021
Украинка потребовала запретить мову
Жительница города Ирпень Киевской области Диана Калеганова предложила запретить украинский язык. Соответствующее фото с подписью девушка, как сообщает ТСН,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T04:17
2021-06-16T04:17
ситуация на украине
киевская область
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Жительница города Ирпень Киевской области Диана Калеганова предложила запретить украинский язык. Соответствующее фото с подписью девушка, как сообщает ТСН, выложила в Instagram Stories.Подпись с нецензурными выражениями гласила: "Просто я бы запретила украинский язык".В ответ на критику со стороны проукраински настроенных граждан 18-летняя владелица страницы заявила, что от "национализма никому лучше не станет, а вы так и останетесь несчастным людьми".Впоследствии она опубликовала отдельный ролик, принеся извинения тем соотечественникам, которые "топят за украинский язык без национализма, фанатизма и прочее".При этом она подчеркнула, что не собирается оправдываться за свои слова "перед людьми неадекватными", которые начали после скандала распространять ее личные данные и угрожать родителям.Ранее видео в защиту русскоговорящих опубликовала в TikTok военнослужащая Вооруженных сил Украины. Девушка выложила на своей странице видео, озвученное песней на русском языке. На запись наложены субтитры, в которых говорится: "Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом".В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь.Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.
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РИА Новости
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ситуация на украине, киевская область, украина, в мире
Украинка потребовала запретить мову
04:17 16.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУрок украинского языка
Урок украинского языка - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Жительница Киевской области в нецензурной форме потребовала запретить украинский язык

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Жительница города Ирпень Киевской области Диана Калеганова предложила запретить украинский язык. Соответствующее фото с подписью девушка, как сообщает ТСН, выложила в Instagram Stories.
Подпись с нецензурными выражениями гласила: "Просто я бы запретила украинский язык".
В ответ на критику со стороны проукраински настроенных граждан 18-летняя владелица страницы заявила, что от "национализма никому лучше не станет, а вы так и останетесь несчастным людьми".
Впоследствии она опубликовала отдельный ролик, принеся извинения тем соотечественникам, которые "топят за украинский язык без национализма, фанатизма и прочее".
При этом она подчеркнула, что не собирается оправдываться за свои слова "перед людьми неадекватными", которые начали после скандала распространять ее личные данные и угрожать родителям.
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Ранее видео в защиту русскоговорящих опубликовала в TikTok военнослужащая Вооруженных сил Украины. Девушка выложила на своей странице видео, озвученное песней на русском языке. На запись наложены субтитры, в которых говорится: "Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом".
В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь.
Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.
 
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