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"Скопинскому маньяку" запретили общаться со СМИ и ходить в кафе
"Скопинскому маньяку" запретили общаться со СМИ и ходить в кафе - РИА Новости, 16.06.2021
"Скопинскому маньяку" запретили общаться со СМИ и ходить в кафе
Рязанский областной суд в среду дополнительно запретил "скопинскому маньяку" Виктору Мохову общаться с журналистами и посещать кафе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:55
2021-06-16T12:55
виктор мохов
рязанский областной суд
ксения собчак
скопин
общество
происшествия
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РЯЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости. Рязанский областной суд в среду дополнительно запретил "скопинскому маньяку" Виктору Мохову общаться с журналистами и посещать кафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Сразу после освобождения из колонии за Моховым установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, запретить общение с журналистами, ходить в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды.Скопинский районный суд удовлетворил иск только частично, обязав Мохова чаще отмечаться в полиции, в остальной части было отказано. Это решение обжаловала как полиция, так и прокуратура."Апелляционная коллегия по административным делам областного суда отменила решение Скопинского районного суда... То, что районный суд вынес, что ему надо четыре раза являться, это в законной силе оставлено... А то, что дополнительно... Ему нельзя общаться со СМИ... и запрещено пребывание в кафе, ресторанах, где разрешено распитие алкогольных напитков", - рассказали в пресс-службе Рязаоблсуда.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/popkov-1735560126.html
https://ria.ru/20210422/manyak-1729327495.html
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виктор мохов, рязанский областной суд, ксения собчак, скопин, общество, происшествия
"Скопинскому маньяку" запретили общаться со СМИ и ходить в кафе
12:55 16.06.2021
 
© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия
© Криминальная Россия/YouTube

"Скопинскому маньяку" Виктору Мохову запретили общаться со СМИ и ходить в кафе

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости. Рязанский областной суд в среду дополнительно запретил "скопинскому маньяку" Виктору Мохову общаться с журналистами и посещать кафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Сразу после освобождения из колонии за Моховым установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
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Вскоре после того, как Мохов дал интервью Ксении Собчак, полиция поставила вопрос об ужесточении надзора – в частности, запретить общение с журналистами, ходить в кафе и подобные заведения, а также обязать отмечаться в ОВД ежемесячно не дважды, а четырежды.
Скопинский районный суд удовлетворил иск только частично, обязав Мохова чаще отмечаться в полиции, в остальной части было отказано. Это решение обжаловала как полиция, так и прокуратура.
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"Апелляционная коллегия по административным делам областного суда отменила решение Скопинского районного суда... То, что районный суд вынес, что ему надо четыре раза являться, это в законной силе оставлено... А то, что дополнительно... Ему нельзя общаться со СМИ... и запрещено пребывание в кафе, ресторанах, где разрешено распитие алкогольных напитков", - рассказали в пресс-службе Рязаоблсуда.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.
Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок слегка сократили - до 16 лет 10 месяцев.
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Виктор МоховРязанский областной судКсения СобчакСкопинОбществоПроисшествия
 
 
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