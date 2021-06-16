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Путин заявил, что у него нет иллюзий насчет отношений с США

Путин заявил, что у него нет иллюзий насчет отношений с США - РИА Новости, 16.06.2021

Путин заявил, что у него нет иллюзий насчет отношений с США

Президент России Владимир Путин заявил, что не имел и не имеет никаких иллюзий после встречи с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:28

2021-06-16T19:28

2021-06-16T19:47

джо байден

женева (город)

сша

в мире

саммит путина и байдена

владимир путин

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не имел и не имеет никаких иллюзий после встречи с президентом США Джо Байденом."У меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может",- сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве, отвечая на вопрос, не появилось ли новых иллюзий по результатам встречи.

женева (город)

сша

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джо байден, женева (город), сша, в мире, владимир путин