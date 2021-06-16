Американские журналисты устроили давку на встрече Путина и Байдена

ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Американские журналисты устроили давку на входе в зал переговоров, где началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Как рассказал РИА Новости тележурналист Павел Зарубин, попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов."Я видел только то, что сидели президенты уже, журналисты все время очень медленно пытались туда прорваться и в какой-то момент все это превратилось в то, что президенты сидят и просто смотрят, как журналисты туда входят. Надо, конечно, честно сказать, что такой хаос придавали американские журналисты и американская сторона, они все время пытались ввести больше операторов и больше корреспондентов, это все привело к тому, к чему привело", — рассказал собеседник агентства.Давка на входе продолжалась больше четверти часа.Планируется, что переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. Источник, знакомый с ходом подготовки встречи, накануне сообщил РИА Новости, что она рассчитана на четыре часа 45 минут.Совместной пресс-конференции не ожидается, президенты после переговоров выступят перед журналистами отдельно.
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Давка среди журналистов у входа на виллу Ла Гранж
Давка, неразбериха и даже немного драка: Американцы устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы.
Американские журналисты устроили давку у входа в зал, где проходит встреча Путина и Байдена
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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Американские журналисты устроили давку на входе в зал переговоров, где началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Как рассказал РИА Новости тележурналист Павел Зарубин, попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов.
"Я видел только то, что сидели президенты уже, журналисты все время очень медленно пытались туда прорваться и в какой-то момент все это превратилось в то, что президенты сидят и просто смотрят, как журналисты туда входят. Надо, конечно, честно сказать, что такой хаос придавали американские журналисты и американская сторона, они все время пытались ввести больше операторов и больше корреспондентов, это все привело к тому, к чему привело", — рассказал собеседник агентства.
Давка на входе продолжалась больше четверти часа.
Планируется, что переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. Источник, знакомый с ходом подготовки встречи, накануне сообщил РИА Новости, что она рассчитана на четыре часа 45 минут.
Совместной пресс-конференции не ожидается, президенты после переговоров выступят перед журналистами отдельно.
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