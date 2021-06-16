https://ria.ru/20210616/davka-1737238499.html

Американские журналисты устроили давку на встрече Путина и Байдена

Американские журналисты устроили давку на встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021

Американские журналисты устроили давку на встрече Путина и Байдена

Американские журналисты устроили давку на входе в зал переговоров, где началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:10

2021-06-16T15:10

2021-06-16T17:02

саммит путина и байдена

джо байден

владимир путин

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Американские журналисты устроили давку на входе в зал переговоров, где началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Как рассказал РИА Новости тележурналист Павел Зарубин, попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов."Я видел только то, что сидели президенты уже, журналисты все время очень медленно пытались туда прорваться и в какой-то момент все это превратилось в то, что президенты сидят и просто смотрят, как журналисты туда входят. Надо, конечно, честно сказать, что такой хаос придавали американские журналисты и американская сторона, они все время пытались ввести больше операторов и больше корреспондентов, это все привело к тому, к чему привело", — рассказал собеседник агентства.Давка на входе продолжалась больше четверти часа.Планируется, что переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. Источник, знакомый с ходом подготовки встречи, накануне сообщил РИА Новости, что она рассчитана на четыре часа 45 минут.Совместной пресс-конференции не ожидается, президенты после переговоров выступят перед журналистами отдельно.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Давка среди журналистов у входа на виллу Ла Гранж Давка, неразбериха и даже немного драка: Американцы устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы. 2021-06-16T15:10 true PT0M24S

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джо байден, владимир путин, в мире