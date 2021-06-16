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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/davka-1737238499.html
Американские журналисты устроили давку на встрече Путина и Байдена
Американские журналисты устроили давку на встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 16.06.2021
Американские журналисты устроили давку на встрече Путина и Байдена
Американские журналисты устроили давку на входе в зал переговоров, где началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:10
2021-06-16T17:02
саммит путина и байдена
джо байден
владимир путин
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Американские журналисты устроили давку на входе в зал переговоров, где началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.Как рассказал РИА Новости тележурналист Павел Зарубин, попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов."Я видел только то, что сидели президенты уже, журналисты все время очень медленно пытались туда прорваться и в какой-то момент все это превратилось в то, что президенты сидят и просто смотрят, как журналисты туда входят. Надо, конечно, честно сказать, что такой хаос придавали американские журналисты и американская сторона, они все время пытались ввести больше операторов и больше корреспондентов, это все привело к тому, к чему привело", — рассказал собеседник агентства.Давка на входе продолжалась больше четверти часа.Планируется, что переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. Источник, знакомый с ходом подготовки встречи, накануне сообщил РИА Новости, что она рассчитана на четыре часа 45 минут.Совместной пресс-конференции не ожидается, президенты после переговоров выступят перед журналистами отдельно.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Давка среди журналистов у входа на виллу Ла Гранж
Давка, неразбериха и даже немного драка: Американцы устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы.
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джо байден, владимир путин, в мире
Американские журналисты устроили давку на встрече Путина и Байдена
15:10 16.06.2021 (обновлено: 17:02 16.06.2021)
 

Американские журналисты устроили давку у входа в зал, где проходит встреча Путина и Байдена

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Американские журналисты устроили давку на входе в зал переговоров, где началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Как рассказал РИА Новости тележурналист Павел Зарубин, попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов.
"Я видел только то, что сидели президенты уже, журналисты все время очень медленно пытались туда прорваться и в какой-то момент все это превратилось в то, что президенты сидят и просто смотрят, как журналисты туда входят. Надо, конечно, честно сказать, что такой хаос придавали американские журналисты и американская сторона, они все время пытались ввести больше операторов и больше корреспондентов, это все привело к тому, к чему привело", — рассказал собеседник агентства.
Давка на входе продолжалась больше четверти часа.
Планируется, что переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. Источник, знакомый с ходом подготовки встречи, накануне сообщил РИА Новости, что она рассчитана на четыре часа 45 минут.
Совместной пресс-конференции не ожидается, президенты после переговоров выступят перед журналистами отдельно.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
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© REUTERS / Kevin Lamarque

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
© REUTERS / Saul Loeb/Pool

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL / Перейти в фотобанк

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве на вилле Ла Гранж
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Martial Trezzini/Pool

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

Кортеж президента России Владимира Путина в аэропорту Женевы
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
© AP Photo / Michael Probst

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

Автомобиль с президентом США Джо Байденом едет в кортеже к вилле Ла Гранж в Женеве
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
1 из 11

Нынешний российско-американский саммит — первый с 2018 года.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 11

Встречу Путина и Байдена организовали на живописной женевской вилле Ла Гранж. Считается, что она создает хорошие условия для переговоров.

© REUTERS / Kevin Lamarque
3 из 11

Путин и Байден пожали друг другу руки, когда фотографировались на крыльце виллы. Президент США протянул руку российскому коллеге.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 11

После этого лидеры удалились в здание для переговоров, внутри Путин и Байден пожали друг другу руки еще раз.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, Pool
5 из 11

Президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи.

© AFP 2021 / DENIS BALIBOUSE, POOL
6 из 11

Джо Байден ответил Владимиру Путину, что встреча лицом к лицу полезна.

© REUTERS / Saul Loeb/Pool
7 из 11

Переговоры проходят в библиотеке. На столике между президентами — букет в нейтральной бело-зеленой гамме.

© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
8 из 11

Путин отметил, что в российско-американских отношениях накопилось много вопросов, и выразил надежду на продуктивную встречу.

© РИА Новости / Михаил Метцель / POOL
Перейти в фотобанк
9 из 11

Переговоры состояли из нескольких частей — в узком и расширенном составе — и продлились 4,5 часа.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
10 из 11

Путин приехал на переговоры с Байденом на автомобиле "Аурус".

© REUTERS / Martial Trezzini/Pool
11 из 11

Американский лидер прибыл на "кадиллаке".

© AP Photo / Michael Probst
 
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