https://ria.ru/20210616/buzova-1737263909.html
Прилепин нашел объяснение "феномену Бузовой"
Прилепин нашел объяснение "феномену Бузовой" - РИА Новости, 16.06.2021
Прилепин нашел объяснение "феномену Бузовой"
Феномен Ольги Бузовой связан с интересом общества к её персоне, точнее - в желании уличить её в бездуховности, такое мнение высказал писатель Захар Прилепин... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:10
2021-06-16T17:10
2021-06-16T17:23
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новости культуры
захар прилепин
ольга бузова
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Феномен Ольги Бузовой связан с интересом общества к её персоне, точнее - в желании уличить её в бездуховности, такое мнение высказал писатель Захар Прилепин. Видео своего выступление на презентации книги во МХАТе им. Горького он опубликовал в личном Twitter. Также писатель напомнил, что в Голливуде приглашают разных звезд на серьезные роли. Кроме того, прозаик нашел сходство между Бузовой и Александром Вертинским. "В 30-е годы Вертинский был картавый исполнитель картавых богемных песен, наркоман безусловный, кокаинист, человек, очень близкий к голубым лобби и голубым кругам, белогвардеец, который эмигрировал с белогвардейцами и пел для всей белогвардейской сволочи, выехал за пределы советской державы", – сказал Прилепин. Однако при этом, уточнил писатель, Иосиф Сталин позвал его в СССР и позволил гастролировать. Ранее общественный резонанс вызвала эпизодическая роль Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького. Ведущая играет певицу кабаре Беллу Шанталь в спектакле “Чудесный грузин”. Худрук театра Эдуард Бояков объяснил это желанием хайпануть.
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театр, новости культуры, захар прилепин, ольга бузова
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Феномен Ольги Бузовой связан с интересом общества к её персоне, точнее - в желании уличить её в бездуховности, такое мнение высказал писатель Захар Прилепин. Видео своего выступление на презентации книги во МХАТе им. Горького он опубликовал
в личном Twitter.
Также писатель напомнил, что в Голливуде приглашают разных звезд на серьезные роли.
"Американские кинорежиссеры порнозвезду Сашу Грей снимают в отличных, умных фильмах", – отметил Прилепин.
Кроме того, прозаик нашел сходство между Бузовой и Александром Вертинским.
"В 30-е годы Вертинский был картавый исполнитель картавых богемных песен, наркоман безусловный, кокаинист, человек, очень близкий к голубым лобби и голубым кругам, белогвардеец, который эмигрировал с белогвардейцами и пел для всей белогвардейской сволочи, выехал за пределы советской державы", – сказал Прилепин.
Однако при этом, уточнил писатель, Иосиф Сталин позвал его в СССР и позволил гастролировать.
Ранее общественный резонанс вызвала эпизодическая роль Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького. Ведущая играет певицу кабаре Беллу Шанталь в спектакле “Чудесный грузин”.
Худрук театра Эдуард Бояков объяснил
это желанием хайпануть.