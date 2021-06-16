https://ria.ru/20210616/buzova-1737263909.html

Прилепин нашел объяснение "феномену Бузовой"

Прилепин нашел объяснение "феномену Бузовой" - РИА Новости, 16.06.2021

Прилепин нашел объяснение "феномену Бузовой"

Феномен Ольги Бузовой связан с интересом общества к её персоне, точнее - в желании уличить её в бездуховности, такое мнение высказал писатель Захар Прилепин... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:10

2021-06-16T17:10

2021-06-16T17:23

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новости культуры

захар прилепин

ольга бузова

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Феномен Ольги Бузовой связан с интересом общества к её персоне, точнее - в желании уличить её в бездуховности, такое мнение высказал писатель Захар Прилепин. Видео своего выступление на презентации книги во МХАТе им. Горького он опубликовал в личном Twitter. Также писатель напомнил, что в Голливуде приглашают разных звезд на серьезные роли. Кроме того, прозаик нашел сходство между Бузовой и Александром Вертинским. "В 30-е годы Вертинский был картавый исполнитель картавых богемных песен, наркоман безусловный, кокаинист, человек, очень близкий к голубым лобби и голубым кругам, белогвардеец, который эмигрировал с белогвардейцами и пел для всей белогвардейской сволочи, выехал за пределы советской державы", – сказал Прилепин. Однако при этом, уточнил писатель, Иосиф Сталин позвал его в СССР и позволил гастролировать. Ранее общественный резонанс вызвала эпизодическая роль Ольги Бузовой во МХАТе им. Горького. Ведущая играет певицу кабаре Беллу Шанталь в спектакле “Чудесный грузин”. Худрук театра Эдуард Бояков объяснил это желанием хайпануть.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/urgant-1737242882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, захар прилепин, ольга бузова