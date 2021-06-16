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Туризм
https://ria.ru/20210616/bilety-1737235766.html
Названа стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов весны
Названа стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов весны - РИА Новости, 16.06.2021
Названа стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов весны
Эксперты сервиса для планирования путешествий назвали самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты с отправлением весной 2021 года, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:55
2021-06-16T18:55
туризм
отдых в россии 2021 летом
куда можно лететь
отдых на море
куда поехать
нур-султан
дубай
туризм
адлер
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий назвали самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты с отправлением весной 2021 года, сообщает OneTwoTrip. Дороже всего обошелся туристу полет из Москвы в Дубай: путешествие в первом классе в одну сторону стоило в 798 000 рублей. На втором месте полет в "бизнесе" из столицы на Мальдивы стоимостью 513 000 (в заказе было два пассажира, поэтому за билеты было заплачено более миллиона рублей). На третьем месте путешествие из Владивостока в Москву в таком же классе за 335 тысяч рублей в одну сторону. Авиабилет в "бизнесе" из столицы в Нур-Султан стоил 321 тысячу рублей, а из Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно — 234 тысячи рублей.Самый дорогой билет на поезд с отправлением весной обошелся клиенту сервиса в 60 тысяч рублей: турист ехал из Москвы в Санкт-Петербург на "Сапсане". На втором месте поездка в обратную сторону за 54 тысячи рублей (в заказе было два человека), а на третьем — путешествие из Москвы в Адлер за 33 тысячи рублей (мягкий вагон). В числе наиболее дорогих железнодорожных маршрутов поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург на "Сапсане" за 30 500 рублей и из Москвы во Владивосток в вагоне класса "Люкс" за 30 тысяч рублей. В обоих заказах было по два пассажира.
https://ria.ru/20210531/puteshestviya-1734878976.html
нур-султан
дубай
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нижний новгород
москва
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отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, нур-султан, дубай, туризм, адлер, новости - туризм, нижний новгород, москва, владивосток, петропавловск-камчатский, мальдивы, санкт-петербург

Названа стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов весны

18:55 16.06.2021
 
© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Depositphotos / Sid10
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий назвали самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты с отправлением весной 2021 года, сообщает OneTwoTrip.
Дороже всего обошелся туристу полет из Москвы в Дубай: путешествие в первом классе в одну сторону стоило в 798 000 рублей. На втором месте полет в "бизнесе" из столицы на Мальдивы стоимостью 513 000 (в заказе было два пассажира, поэтому за билеты было заплачено более миллиона рублей).
На третьем месте путешествие из Владивостока в Москву в таком же классе за 335 тысяч рублей в одну сторону. Авиабилет в "бизнесе" из столицы в Нур-Султан стоил 321 тысячу рублей, а из Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно — 234 тысячи рублей.
Самый дорогой билет на поезд с отправлением весной обошелся клиенту сервиса в 60 тысяч рублей: турист ехал из Москвы в Санкт-Петербург на "Сапсане".
На втором месте поездка в обратную сторону за 54 тысячи рублей (в заказе было два человека), а на третьем — путешествие из Москвы в Адлер за 33 тысячи рублей (мягкий вагон).
В числе наиболее дорогих железнодорожных маршрутов поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург на "Сапсане" за 30 500 рублей и из Москвы во Владивосток в вагоне класса "Люкс" за 30 тысяч рублей. В обоих заказах было по два пассажира.
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Туризмотдых в России 2021 летомкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьНур-СултанДубайТуризмАдлерНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваВладивостокПетропавловск-КамчатскийМальдивыСанкт-Петербург
 
 
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