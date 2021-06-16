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Названа стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов весны

Названа стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов весны - РИА Новости, 16.06.2021

Названа стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов весны

Эксперты сервиса для планирования путешествий назвали самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты с отправлением весной 2021 года, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:55

2021-06-16T18:55

2021-06-16T18:55

туризм

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туризм

адлер

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий назвали самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты с отправлением весной 2021 года, сообщает OneTwoTrip. Дороже всего обошелся туристу полет из Москвы в Дубай: путешествие в первом классе в одну сторону стоило в 798 000 рублей. На втором месте полет в "бизнесе" из столицы на Мальдивы стоимостью 513 000 (в заказе было два пассажира, поэтому за билеты было заплачено более миллиона рублей). На третьем месте путешествие из Владивостока в Москву в таком же классе за 335 тысяч рублей в одну сторону. Авиабилет в "бизнесе" из столицы в Нур-Султан стоил 321 тысячу рублей, а из Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно — 234 тысячи рублей.Самый дорогой билет на поезд с отправлением весной обошелся клиенту сервиса в 60 тысяч рублей: турист ехал из Москвы в Санкт-Петербург на "Сапсане". На втором месте поездка в обратную сторону за 54 тысячи рублей (в заказе было два человека), а на третьем — путешествие из Москвы в Адлер за 33 тысячи рублей (мягкий вагон). В числе наиболее дорогих железнодорожных маршрутов поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург на "Сапсане" за 30 500 рублей и из Москвы во Владивосток в вагоне класса "Люкс" за 30 тысяч рублей. В обоих заказах было по два пассажира.

https://ria.ru/20210531/puteshestviya-1734878976.html

нур-султан

дубай

адлер

нижний новгород

москва

владивосток

петропавловск-камчатский

мальдивы

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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