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В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего девочку
В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего девочку - РИА Новости, 16.06.2021
В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего девочку
Водитель автобуса, который сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Химках, заключен под стражу, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковной... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:59
2021-06-16T17:59
2021-06-16T17:59
химкинский городской суд
татьяна петрова
химки
происшествия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, который сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Химках, заключен под стражу, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.Ранее на водителя завели уголовное дело. Трагедия произошла накануне, когда девочка на самокате переезжала дорогу по пешеходному переходу."По ходатайству следователя Химкинским городским судом водителю автобуса, совершившему ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петрова.
https://ria.ru/20210613/dtp-1736819808.html
химки
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химкинский городской суд, татьяна петрова, химки, происшествия
В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего девочку
В Подмосковье арестовали водителя автобуса, насмерть сбившего девочку на пешеходном переходе