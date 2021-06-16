https://ria.ru/20210616/arest-1737276797.html

В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего девочку

В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего девочку - РИА Новости, 16.06.2021

В Подмосковье арестовали водителя, насмерть сбившего девочку

Водитель автобуса, который сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Химках, заключен под стражу, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковной... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:59

2021-06-16T17:59

2021-06-16T17:59

химкинский городской суд

татьяна петрова

химки

происшествия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, который сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Химках, заключен под стражу, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.Ранее на водителя завели уголовное дело. Трагедия произошла накануне, когда девочка на самокате переезжала дорогу по пешеходному переходу."По ходатайству следователя Химкинским городским судом водителю автобуса, совершившему ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петрова.

https://ria.ru/20210613/dtp-1736819808.html

химки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

химкинский городской суд, татьяна петрова, химки, происшествия