https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html

Чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса

Чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса - РИА Новости, 16.06.2021

Чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса

Антитела образуются в организме как после перенесенной коронавирусной инфекции, так и после вакцинации. Чем они отличаются и как взаимодействуют, рассказал в... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T02:12

2021-06-16T02:12

2021-06-16T02:12

распространение коронавируса

евгений тимаков

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коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Антитела образуются в организме как после перенесенной коронавирусной инфекции, так и после вакцинации. Чем они отличаются и как взаимодействуют, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. Во время болезни, пояснил он, иммунная система стремится выработать антитела ко всем компонентам вируса, а вакцина действует более избирательно. Она формирует антитела к компонентам, от которых зависит агрессивность вирусной инфекции. Например, российский препарат "Спутник V" формирует защиту против S-белка, который помогает коронавирусу проникать в клетки нашего организма. Врач отметил, что антитела, которые образуются в организме в результате болезни, не всегда являются эффективной защитой. Многое зависит от общего состояния иммунной системы человека и от того, насколько тяжело протекала болезнь. "Если организм ослабленный, и если вирус обходит иммунные барьеры, то антитела формируются по неполноценному пути, их может образоваться много, но они не будут "качественными". После болезни хорошие антитела бывают тогда, когда человек переболел в среднетяжелой форме. При тяжелой форме болезни коронавирус как раз обходит иммунитет, даже не всегда формируются антитела", – уточнил Евгений Тимаков. По его словам, антитела, которые образуются в организме в результате вакцинации, более эффективны. "При прививке иммунная защита формируется целенаправленно – начиная от выработки антител к определенному антигену и закачивая формированием клеточной памяти", – пояснил Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что конфликта между антителами после перенесенного заболевания и антителами, образовавшимися при вакцинации, быть не может. "Если после коронавирусной инфекции сделать прививку, ничего страшного не случится, иммунитет только усилится и будет целенаправленно защищать как раз от тех компонентов вируса, которые наиболее опасны для человека ", – сказал Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik. Врач добавил, что если после перенесенной болезни образовалось большое количество антител и сформировался хороший иммунитет, то в течение полугода делать прививку не имеет смысла.

https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737153309.html

https://ria.ru/20210615/zaschita-1737137164.html

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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество