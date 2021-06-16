https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html
Чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса
Чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса - РИА Новости, 16.06.2021
Чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса
Антитела образуются в организме как после перенесенной коронавирусной инфекции, так и после вакцинации. Чем они отличаются и как взаимодействуют, рассказал в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T02:12
2021-06-16T02:12
2021-06-16T02:12
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886033_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d764f654fbd3019d3e47a0ab837268d0.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Антитела образуются в организме как после перенесенной коронавирусной инфекции, так и после вакцинации. Чем они отличаются и как взаимодействуют, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. Во время болезни, пояснил он, иммунная система стремится выработать антитела ко всем компонентам вируса, а вакцина действует более избирательно. Она формирует антитела к компонентам, от которых зависит агрессивность вирусной инфекции. Например, российский препарат "Спутник V" формирует защиту против S-белка, который помогает коронавирусу проникать в клетки нашего организма. Врач отметил, что антитела, которые образуются в организме в результате болезни, не всегда являются эффективной защитой. Многое зависит от общего состояния иммунной системы человека и от того, насколько тяжело протекала болезнь. "Если организм ослабленный, и если вирус обходит иммунные барьеры, то антитела формируются по неполноценному пути, их может образоваться много, но они не будут "качественными". После болезни хорошие антитела бывают тогда, когда человек переболел в среднетяжелой форме. При тяжелой форме болезни коронавирус как раз обходит иммунитет, даже не всегда формируются антитела", – уточнил Евгений Тимаков. По его словам, антитела, которые образуются в организме в результате вакцинации, более эффективны. "При прививке иммунная защита формируется целенаправленно – начиная от выработки антител к определенному антигену и закачивая формированием клеточной памяти", – пояснил Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что конфликта между антителами после перенесенного заболевания и антителами, образовавшимися при вакцинации, быть не может. "Если после коронавирусной инфекции сделать прививку, ничего страшного не случится, иммунитет только усилится и будет целенаправленно защищать как раз от тех компонентов вируса, которые наиболее опасны для человека ", – сказал Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik. Врач добавил, что если после перенесенной болезни образовалось большое количество антител и сформировался хороший иммунитет, то в течение полугода делать прививку не имеет смысла.
https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737153309.html
https://ria.ru/20210615/zaschita-1737137164.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584886033_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_082c4652c5d5b326ef40cd86214515a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Антитела образуются в организме как после перенесенной коронавирусной инфекции, так и после вакцинации. Чем они отличаются и как взаимодействуют, рассказал в интервью радио Sputnik
инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков
.
Во время болезни, пояснил он, иммунная система стремится выработать антитела ко всем компонентам вируса, а вакцина действует более избирательно. Она формирует антитела к компонентам, от которых зависит агрессивность вирусной инфекции. Например, российский препарат "Спутник V" формирует защиту против S-белка, который помогает коронавирусу проникать в клетки нашего организма.
"Для коронавирусной инфекции значимым является S-белок. И вакцина формирует антитела непосредственно к определенному белку, к S-белку, чтобы коронавирус к нам не внедрился", – сказал Евгений Тимаков.
Врач отметил, что антитела, которые образуются в организме в результате болезни, не всегда являются эффективной защитой. Многое зависит от общего состояния иммунной системы человека и от того, насколько тяжело протекала болезнь.
"Если организм ослабленный, и если вирус обходит иммунные барьеры, то антитела формируются по неполноценному пути, их может образоваться много, но они не будут "качественными". После болезни хорошие антитела бывают тогда, когда человек переболел в среднетяжелой форме. При тяжелой форме болезни коронавирус как раз обходит иммунитет, даже не всегда формируются антитела", – уточнил Евгений Тимаков.
По его словам, антитела, которые образуются в организме в результате вакцинации, более эффективны.
"При прививке иммунная защита формируется целенаправленно – начиная от выработки антител к определенному антигену и закачивая формированием клеточной памяти", – пояснил Евгений Тимаков.
Он подчеркнул, что конфликта между антителами после перенесенного заболевания и антителами, образовавшимися при вакцинации, быть не может.
"Если после коронавирусной инфекции сделать прививку, ничего страшного не случится, иммунитет только усилится и будет целенаправленно защищать как раз от тех компонентов вируса, которые наиболее опасны для человека ", – сказал Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.
Врач добавил, что если после перенесенной болезни образовалось большое количество антител и сформировался хороший иммунитет, то в течение полугода делать прививку не имеет смысла.