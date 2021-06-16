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https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html
Чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса
Чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса - РИА Новости, 16.06.2021
Чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса
Антитела образуются в организме как после перенесенной коронавирусной инфекции, так и после вакцинации. Чем они отличаются и как взаимодействуют, рассказал в... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T02:12
2021-06-16T02:12
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Антитела образуются в организме как после перенесенной коронавирусной инфекции, так и после вакцинации. Чем они отличаются и как взаимодействуют, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. Во время болезни, пояснил он, иммунная система стремится выработать антитела ко всем компонентам вируса, а вакцина действует более избирательно. Она формирует антитела к компонентам, от которых зависит агрессивность вирусной инфекции. Например, российский препарат "Спутник V" формирует защиту против S-белка, который помогает коронавирусу проникать в клетки нашего организма. Врач отметил, что антитела, которые образуются в организме в результате болезни, не всегда являются эффективной защитой. Многое зависит от общего состояния иммунной системы человека и от того, насколько тяжело протекала болезнь. "Если организм ослабленный, и если вирус обходит иммунные барьеры, то антитела формируются по неполноценному пути, их может образоваться много, но они не будут "качественными". После болезни хорошие антитела бывают тогда, когда человек переболел в среднетяжелой форме. При тяжелой форме болезни коронавирус как раз обходит иммунитет, даже не всегда формируются антитела", – уточнил Евгений Тимаков. По его словам, антитела, которые образуются в организме в результате вакцинации, более эффективны. "При прививке иммунная защита формируется целенаправленно – начиная от выработки антител к определенному антигену и закачивая формированием клеточной памяти", – пояснил Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что конфликта между антителами после перенесенного заболевания и антителами, образовавшимися при вакцинации, быть не может. "Если после коронавирусной инфекции сделать прививку, ничего страшного не случится, иммунитет только усилится и будет целенаправленно защищать как раз от тех компонентов вируса, которые наиболее опасны для человека ", – сказал Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik. Врач добавил, что если после перенесенной болезни образовалось большое количество антител и сформировался хороший иммунитет, то в течение полугода делать прививку не имеет смысла.
https://ria.ru/20210616/koronavirus-1737153309.html
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Чем отличаются антитела после прививки и после коронавируса
02:12 16.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедсестра в лаборатории
Медсестра в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач объяснил отличие антител после прививки и коронавируса

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Антитела образуются в организме как после перенесенной коронавирусной инфекции, так и после вакцинации. Чем они отличаются и как взаимодействуют, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
Во время болезни, пояснил он, иммунная система стремится выработать антитела ко всем компонентам вируса, а вакцина действует более избирательно. Она формирует антитела к компонентам, от которых зависит агрессивность вирусной инфекции. Например, российский препарат "Спутник V" формирует защиту против S-белка, который помогает коронавирусу проникать в клетки нашего организма.
"Для коронавирусной инфекции значимым является S-белок. И вакцина формирует антитела непосредственно к определенному белку, к S-белку, чтобы коронавирус к нам не внедрился", – сказал Евгений Тимаков.
Врач отметил, что антитела, которые образуются в организме в результате болезни, не всегда являются эффективной защитой. Многое зависит от общего состояния иммунной системы человека и от того, насколько тяжело протекала болезнь.
"Если организм ослабленный, и если вирус обходит иммунные барьеры, то антитела формируются по неполноценному пути, их может образоваться много, но они не будут "качественными". После болезни хорошие антитела бывают тогда, когда человек переболел в среднетяжелой форме. При тяжелой форме болезни коронавирус как раз обходит иммунитет, даже не всегда формируются антитела", – уточнил Евгений Тимаков.
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По его словам, антитела, которые образуются в организме в результате вакцинации, более эффективны.
"При прививке иммунная защита формируется целенаправленно – начиная от выработки антител к определенному антигену и закачивая формированием клеточной памяти", – пояснил Евгений Тимаков.
Он подчеркнул, что конфликта между антителами после перенесенного заболевания и антителами, образовавшимися при вакцинации, быть не может.
"Если после коронавирусной инфекции сделать прививку, ничего страшного не случится, иммунитет только усилится и будет целенаправленно защищать как раз от тех компонентов вируса, которые наиболее опасны для человека ", – сказал Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.
Врач добавил, что если после перенесенной болезни образовалось большое количество антител и сформировался хороший иммунитет, то в течение полугода делать прививку не имеет смысла.
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