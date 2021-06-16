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Баку и Анкара будут действовать сообща в случае угрозы со стороны
Баку и Анкара будут действовать сообща в случае угрозы со стороны - РИА Новости, 16.06.2021
Баку и Анкара будут действовать сообща в случае угрозы со стороны
Азербайджан и Турция будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства, а также продолжат согласованную модернизацию... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:27
2021-06-16T12:27
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мид армении
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БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Азербайджан и Турция будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства, а также продолжат согласованную модернизацию вооруженных сил, говорится в тексте Шушинской декларации, подписанной во вторник президентами двух стран.Текст декларации привело в среду государственное информационное агентство Азербайджана.Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник. Во вторник в городе Шуша (Карабах) лидеры Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзничестве, в ней в том числе затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере. МИД Армении осудил и назвал провокацией посещение двумя президентами "армянского культурного и исторического центра Арцаха (самоназвание Карабаха) города Шуши"."В случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против их (Азербайджана и Турции - ред.) независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности их международно-признанных границ стороны проводят совместные консультации, чтобы устранить эту угрозу или агрессию. Они будут выступать с инициативами в соответствии с целями и принципами Устава ООН и оказывать друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН. Объем и форма этой помощи будут определены в ходе срочных обсуждений, будет принято решение об обеспечении обороноспособности для совместных действий, а также будет организована согласованная деятельность сил и командных структур вооруженных сил", - говорится в тексте декларации.Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".Азербайджан и Турция поддерживают открытие архивов и расследование историками событий 1915 года, говорится в тексте Шушинской декларации, подписанной во вторник президентами двух стран."Стороны, подчеркивая урон, нанесенный миру и стабильности в регионе в результате необоснованных претензий Армении к Турции, попыток искажения и политизации истории, решительно поддерживают в этом контексте старания по открытию архивов и расследованию историками событий 1915 года", - говорится в тексте декларации.В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210615/armeniya-1737133784.html
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всемирный совет церквей, мид армении, госдума рф, баку, азербайджан, армения, в мире
Баку и Анкара будут действовать сообща в случае угрозы со стороны
12:27 16.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания декларации о союзнических соглашениях во время встречи в Шуше
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания декларации о союзнических соглашениях во время встречи в Шуше - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Баку и Анкара будут действовать сообща в случае агрессии со стороны третьего государства

Читать ria.ru в
БАКУ, 16 июн – РИА Новости. Азербайджан и Турция будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства, а также продолжат согласованную модернизацию вооруженных сил, говорится в тексте Шушинской декларации, подписанной во вторник президентами двух стран.
Текст декларации привело в среду государственное информационное агентство Азербайджана.
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Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник. Во вторник в городе Шуша (Карабах) лидеры Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзничестве, в ней в том числе затронуты вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере. МИД Армении осудил и назвал провокацией посещение двумя президентами "армянского культурного и исторического центра Арцаха (самоназвание Карабаха) города Шуши".
"В случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против их (Азербайджана и Турции - ред.) независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности их международно-признанных границ стороны проводят совместные консультации, чтобы устранить эту угрозу или агрессию. Они будут выступать с инициативами в соответствии с целями и принципами Устава ООН и оказывать друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН. Объем и форма этой помощи будут определены в ходе срочных обсуждений, будет принято решение об обеспечении обороноспособности для совместных действий, а также будет организована согласованная деятельность сил и командных структур вооруженных сил", - говорится в тексте декларации.
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Также в декларации отмечено, что "стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями".
Азербайджан и Турция поддерживают открытие архивов и расследование историками событий 1915 года, говорится в тексте Шушинской декларации, подписанной во вторник президентами двух стран.
"Стороны, подчеркивая урон, нанесенный миру и стабильности в регионе в результате необоснованных претензий Армении к Турции, попыток искажения и политизации истории, решительно поддерживают в этом контексте старания по открытию архивов и расследованию историками событий 1915 года", - говорится в тексте декларации.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.
 
Всемирный совет церквейМИД АрменииГосдума РФБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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