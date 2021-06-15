https://ria.ru/20210615/vypusknoy-1737063832.html

Власти Подмосковья рассказали, в какой форме состоятся школьные выпускные

Власти Подмосковья рассказали, в какой форме состоятся школьные выпускные - РИА Новости, 15.06.2021

Власти Подмосковья рассказали, в какой форме состоятся школьные выпускные

Выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, родители смогут присутствовать при... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:07

2021-06-15T13:07

2021-06-15T13:19

социальный навигатор

сн_образование

коронавирус в россии

андрей воробьев

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, родители смогут присутствовать при условии соблюдения мер безопасности, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области."Выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате. Школы будут проводить мероприятия либо отдельно для каждого класса, либо на свежем воздухе", - говорится в сообщении.Также отмечается, что родители могут присутствовать на празднике, но только соблюдая меры безопасности.Общегородские выпускные в Московской области отменяются.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

https://ria.ru/20210613/moskva-1736832059.html

московская область (подмосковье)

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2021

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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество