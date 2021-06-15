https://ria.ru/20210615/vypusknoy-1737063832.html
Власти Подмосковья рассказали, в какой форме состоятся школьные выпускные
Власти Подмосковья рассказали, в какой форме состоятся школьные выпускные - РИА Новости, 15.06.2021
Власти Подмосковья рассказали, в какой форме состоятся школьные выпускные
Выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, родители смогут присутствовать при... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:07
2021-06-15T13:07
2021-06-15T13:19
социальный навигатор
сн_образование
коронавирус в россии
андрей воробьев
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, родители смогут присутствовать при условии соблюдения мер безопасности, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области."Выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате. Школы будут проводить мероприятия либо отдельно для каждого класса, либо на свежем воздухе", - говорится в сообщении.Также отмечается, что родители могут присутствовать на празднике, но только соблюдая меры безопасности.Общегородские выпускные в Московской области отменяются.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, вносящее изменения в действующие на территории Подмосковья ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.
https://ria.ru/20210613/moskva-1736832059.html
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Власти Подмосковья рассказали, в какой форме состоятся школьные выпускные
13:07 15.06.2021 (обновлено: 13:19 15.06.2021)
Власти Московской области рассказали, в какой форме состоятся школьные выпускные