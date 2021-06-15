https://ria.ru/20210615/vospitanie-1737076688.html

Кравцов рассказал, какие качества хочет воспитывать в школьниках

Кравцов рассказал, какие качества хочет воспитывать в школьниках - РИА Новости, 15.06.2021

Кравцов рассказал, какие качества хочет воспитывать в школьниках

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в центре образовательной политики министерства находятся лучшие качества... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:09

2021-06-15T14:09

2021-06-15T14:12

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в центре образовательной политики министерства находятся лучшие качества школьника, в частности, милосердие, мужество, доброта, способность к творчеству, ответственность перед семьей и родиной."Что касается воспитания школьников, то в центре воспитательной политики, конечно, лучшие качества ребенка. Какого человека, нашего соотечественника, гражданина России мы хотим воспитать и увидеть в будущем? Высокообразованного, доброго, сочувственно и дружелюбно относящегося к людям, милосердного, мужественного, способного к настоящему творчеству, ответственного перед семьей и родиной, перед порученным ему делом, друзьями, коллегами, горячо любящего свою родину, а также ее природу, культуру, с уважением относящегося к лучшим традициям и обычаям других народов", - сказал министр.Он добавил, что пути воплощения этих целей в министерстве будут искать с учителями, психологами. В 17 тысячах школ с этого года апробируется комплексная программа по воспитательной работе. Со следующего учебного года эта программа будет внедрена во всех школах России.

https://ria.ru/20210521/vospitanie-1733374751.html

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социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей кравцов, владимир путин, общество