https://ria.ru/20210615/vospitanie-1737076688.html
Кравцов рассказал, какие качества хочет воспитывать в школьниках
Кравцов рассказал, какие качества хочет воспитывать в школьниках - РИА Новости, 15.06.2021
Кравцов рассказал, какие качества хочет воспитывать в школьниках
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в центре образовательной политики министерства находятся лучшие качества... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:09
2021-06-15T14:09
2021-06-15T14:12
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в центре образовательной политики министерства находятся лучшие качества школьника, в частности, милосердие, мужество, доброта, способность к творчеству, ответственность перед семьей и родиной."Что касается воспитания школьников, то в центре воспитательной политики, конечно, лучшие качества ребенка. Какого человека, нашего соотечественника, гражданина России мы хотим воспитать и увидеть в будущем? Высокообразованного, доброго, сочувственно и дружелюбно относящегося к людям, милосердного, мужественного, способного к настоящему творчеству, ответственного перед семьей и родиной, перед порученным ему делом, друзьями, коллегами, горячо любящего свою родину, а также ее природу, культуру, с уважением относящегося к лучшим традициям и обычаям других народов", - сказал министр.Он добавил, что пути воплощения этих целей в министерстве будут искать с учителями, психологами. В 17 тысячах школ с этого года апробируется комплексная программа по воспитательной работе. Со следующего учебного года эта программа будет внедрена во всех школах России.
https://ria.ru/20210521/vospitanie-1733374751.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей кравцов, владимир путин, общество
Кравцов рассказал, какие качества хочет воспитывать в школьниках
14:09 15.06.2021 (обновлено: 14:12 15.06.2021)
Министр просвещения рассказал Владимиру Путину, какие качества хочет воспитывать в школьниках