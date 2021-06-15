Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737029479.html
Проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь сняли с рассмотрения
Проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь сняли с рассмотрения - РИА Новости, 15.06.2021
Проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь сняли с рассмотрения
Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцины от коронавируса в календарь прививок, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:07
2021-06-15T13:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
госдума рф
владимир жириновский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцины от коронавируса в календарь прививок, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Других подробностей политик не раскрыл.Вакцинация от COVID-19 стартовала в России в декабре 2020 года, она проводится во всех регионах. Процедура бесплатна для граждан.В августе 2020-го в стране зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики коронавируса от НИЦЭМ имени Гамалеи под названием "Спутник V". Кроме того, в России создали еще несколько вакцин от COVID-19: "ЭпиВакКорона" (разработана Центром "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, лайт-версия в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, владимир жириновский, общество
Проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь сняли с рассмотрения
10:07 15.06.2021 (обновлено: 13:30 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцины от коронавируса в календарь прививок, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Других подробностей политик не раскрыл.
Вакцинация от COVID-19 стартовала в России в декабре 2020 года, она проводится во всех регионах. Процедура бесплатна для граждан.
В августе 2020-го в стране зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики коронавируса от НИЦЭМ имени Гамалеи под названием "Спутник V".
Кроме того, в России создали еще несколько вакцин от COVID-19: "ЭпиВакКорона" (разработана Центром "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
В начале мая Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, лайт-версия в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36Дело о пожаре на АЗС в Новосибирске передали в центральный аппарат СК
17:34Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
17:30В Италии рассказали о совместных с Россией исследованиях "Спутника V"
17:26Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
17:26Байден прибыл в Женеву
17:25В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
Лента новостейМолния