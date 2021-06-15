https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737029479.html

Проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь сняли с рассмотрения

Проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь сняли с рассмотрения - РИА Новости, 15.06.2021

Проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь сняли с рассмотрения

Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцины от коронавируса в календарь прививок, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:07

2021-06-15T10:07

2021-06-15T13:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

госдума рф

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцины от коронавируса в календарь прививок, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Других подробностей политик не раскрыл.Вакцинация от COVID-19 стартовала в России в декабре 2020 года, она проводится во всех регионах. Процедура бесплатна для граждан.В августе 2020-го в стране зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики коронавируса от НИЦЭМ имени Гамалеи под названием "Спутник V". Кроме того, в России создали еще несколько вакцин от COVID-19: "ЭпиВакКорона" (разработана Центром "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, лайт-версия в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, владимир жириновский, общество