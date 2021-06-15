https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737029479.html
Проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь сняли с рассмотрения
Проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь сняли с рассмотрения - РИА Новости, 15.06.2021
Проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь сняли с рассмотрения
Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцины от коронавируса в календарь прививок, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:07
2021-06-15T10:07
2021-06-15T13:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
госдума рф
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцины от коронавируса в календарь прививок, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Других подробностей политик не раскрыл.Вакцинация от COVID-19 стартовала в России в декабре 2020 года, она проводится во всех регионах. Процедура бесплатна для граждан.В августе 2020-го в стране зарегистрировали первый в мире препарат для профилактики коронавируса от НИЦЭМ имени Гамалеи под названием "Спутник V". Кроме того, в России создали еще несколько вакцин от COVID-19: "ЭпиВакКорона" (разработана Центром "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, лайт-версия в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, госдума рф, владимир жириновский, общество
Проект о внесении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь сняли с рассмотрения
10:07 15.06.2021 (обновлено: 13:30 15.06.2021)
Госдума сняла с повестки вопрос о включении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок