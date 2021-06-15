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В Совфеде ответили на требования компенсаций по "Северному потоку — 2"
В Совфеде ответили на требования компенсаций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 15.06.2021
В Совфеде ответили на требования компенсаций по "Северному потоку — 2"
Украина не получит компенсаций после запуска проекта "Северный поток — 2" ни от России, ни от западных партнеров, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:14
2021-06-15T15:27
россия
северный поток — 2
сергей цеков
украина
в мире
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Украина не получит компенсаций после запуска проекта "Северный поток — 2" ни от России, ни от западных партнеров, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев выступает против завершения строительства российского газопровода. Он подчеркнул, что условием запуска "Северный поток — 2" "должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины"."Украинские власти хотят, чтобы им постоянно давали из-за рубежа деньги в виде компенсаций. Но от России они уж точно ничего не получат", - сказал парламентарий.В целом заявление главы МИД Украины Цеков назвал "полной ерундой". "Они прекрасно понимают, что этого (компенсаций) не произойдет, в том числе и от зарубежных партнеров", - пояснил сенатор.По мнению законодателя, нынешнее "смелое" заявление Киева рассчитано на своего избирателя, поскольку граждане Украины все чаще критикуют свое руководство из-за того, что оно управляется из Вашингтона.При этом Цеков подчеркнул, что Запад не пресекает подобные, зачастую не слишком продуманные заявления Киева из-за того, что Украина служит орудием в руках русофобских западных политиков против России. "Европейские политики уже поняли суть украинского руководства и ценят его не очень высоко", - сказал сенатор."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
https://ria.ru/20210614/krym-1736946079.html
https://ria.ru/20210614/obmen-1736989026.html
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россия, северный поток — 2, сергей цеков, украина, в мире
В Совфеде ответили на требования компенсаций по "Северному потоку — 2"
14:14 15.06.2021 (обновлено: 15:27 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Сенатор от Крыма Сергей Цеков: Украина не получит компенсаций за "Северный поток — 2"

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Украина не получит компенсаций после запуска проекта "Северный поток — 2" ни от России, ни от западных партнеров, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев выступает против завершения строительства российского газопровода. Он подчеркнул, что условием запуска "Северный поток — 2" "должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины".
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"Украинские власти хотят, чтобы им постоянно давали из-за рубежа деньги в виде компенсаций. Но от России они уж точно ничего не получат", - сказал парламентарий.
В целом заявление главы МИД Украины Цеков назвал "полной ерундой". "Они прекрасно понимают, что этого (компенсаций) не произойдет, в том числе и от зарубежных партнеров", - пояснил сенатор.
По мнению законодателя, нынешнее "смелое" заявление Киева рассчитано на своего избирателя, поскольку граждане Украины все чаще критикуют свое руководство из-за того, что оно управляется из Вашингтона.
При этом Цеков подчеркнул, что Запад не пресекает подобные, зачастую не слишком продуманные заявления Киева из-за того, что Украина служит орудием в руках русофобских западных политиков против России. "Европейские политики уже поняли суть украинского руководства и ценят его не очень высоко", - сказал сенатор.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
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