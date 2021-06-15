Зеленский заявил, что Украина заслуживает вступления в НАТО
13:46 15.06.2021 (обновлено: 13:48 15.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Зеленский заявил, что в Киеве считают: Украина заслуживает быть полноправным членом НАТО
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает быть полноправным членом НАТО, Киев ждет приглашения вступить в альянс.
"Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе, среди мощных стран. Нас нужно приглашать - я считаю, что это честно. Мы не должны просить", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".
По его словам, Украина в отношениях с НАТО выбрала политику желанного гостя, в отличие от некоторых политических сил, которые в предыдущие годы приближали страну к альянсу только на словах.
"У нас другая политика. Это внутренняя, крепкая позиция касательно уважения к Украине, как к государству, к нации ", - сказал Зеленский .
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.