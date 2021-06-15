https://ria.ru/20210615/ukraina-1737071897.html

Зеленский заявил, что Украина заслуживает вступления в НАТО

Зеленский заявил, что Украина заслуживает вступления в НАТО - РИА Новости, 15.06.2021

Зеленский заявил, что Украина заслуживает вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает быть полноправным членом НАТО, Киев ждет приглашения вступить в альянс. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:46

2021-06-15T13:46

2021-06-15T13:48

ситуация на украине

нато

владимир зеленский

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украина

в мире

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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает быть полноправным членом НАТО, Киев ждет приглашения вступить в альянс.По его словам, Украина в отношениях с НАТО выбрала политику желанного гостя, в отличие от некоторых политических сил, которые в предыдущие годы приближали страну к альянсу только на словах."У нас другая политика. Это внутренняя, крепкая позиция касательно уважения к Украине, как к государству, к нации ", - сказал Зеленский .Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736453282.html

киев

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ситуация на украине, нато, владимир зеленский, киев, украина, в мире