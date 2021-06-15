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https://ria.ru/20210615/tatarstan-1737102653.html
Татарстан пока не вводит новые ограничения из-за коронавируса
Татарстан пока не вводит новые ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
Татарстан пока не вводит новые ограничения из-за коронавируса
Увеличения заболеваемости COVID-19 в Татарстане пока нет, поэтому вопрос введения новых ограничений в республике пока не обсуждался, сообщил министр... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:24
2021-06-15T16:24
республика татарстан
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
общество
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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Увеличения заболеваемости COVID-19 в Татарстане пока нет, поэтому вопрос введения новых ограничений в республике пока не обсуждался, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков."В некоторых регионах произошло взрывное увеличение заболеваемости, как в Москве, Санкт-Петербурге, и в связи с этим определенные были введены мероприятия ограничительного характера… Но данный вопрос не рассматривался штабом (республиканским – ред.). Мы посмотрим ситуацию в дальнейшем", - сказал Садыков журналистам.По словам министра, незначительный подъем заболеваемости отмечался в республике около месяца назад, но ситуация стабилизировалась, и число вновь заболевших уже несколько месяцев находится на одном уровне. Сейчас, по его информации, есть тревога, что заболеваемость будет расти."Мы посмотрим за эту неделю, как будут развиваться события, и соответственно потом уже штаб рассмотрит введение тех или иных мероприятий. Но пока данный вопрос не рассматривался", - добавил глава минздрава республики.Садыков отметил, что вирус быстро мутирует, в Татарстане зарегистрировано уже 38 штаммов коронавируса, в том числе британский. По его словам, все больше среди заболевших молодых людей.Он ещё раз подчеркнул необходимость вакцинации, напомнив, что жителям Татарстана доступны все три российские вакцины, они есть в достаточном количестве. В настоящее время действуют 153 пункта вакцинации (в медучреждениях, торговых центрах, около станций метро), при необходимости их число может быть увеличено до 250. Ежедневно в республике прививаются порядка 6 тысяч человек, возможности позволяют делать прививки 10-15 тысячам человек в сутки. В настоящее время в Татарстане провакцинированы более 428,8 тысячи жителей.По данным оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом в Татарстане в течение нескольких месяцев держится на одном уровне. На 15 июня всего зарегистрировано 21938 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 30. Выздоровели за весь период 19332 человека. Умерли от COVID-19 в Татарстане 518 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, общество
Татарстан пока не вводит новые ограничения из-за коронавируса
16:24 15.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр здравоохранения Татарстана заявил, что республика пока не вводит новые ограничения

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Увеличения заболеваемости COVID-19 в Татарстане пока нет, поэтому вопрос введения новых ограничений в республике пока не обсуждался, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.
"В некоторых регионах произошло взрывное увеличение заболеваемости, как в Москве, Санкт-Петербурге, и в связи с этим определенные были введены мероприятия ограничительного характера… Но данный вопрос не рассматривался штабом (республиканским – ред.). Мы посмотрим ситуацию в дальнейшем", - сказал Садыков журналистам.
По словам министра, незначительный подъем заболеваемости отмечался в республике около месяца назад, но ситуация стабилизировалась, и число вновь заболевших уже несколько месяцев находится на одном уровне. Сейчас, по его информации, есть тревога, что заболеваемость будет расти.
"Мы посмотрим за эту неделю, как будут развиваться события, и соответственно потом уже штаб рассмотрит введение тех или иных мероприятий. Но пока данный вопрос не рассматривался", - добавил глава минздрава республики.
Садыков отметил, что вирус быстро мутирует, в Татарстане зарегистрировано уже 38 штаммов коронавируса, в том числе британский. По его словам, все больше среди заболевших молодых людей.
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Он ещё раз подчеркнул необходимость вакцинации, напомнив, что жителям Татарстана доступны все три российские вакцины, они есть в достаточном количестве. В настоящее время действуют 153 пункта вакцинации (в медучреждениях, торговых центрах, около станций метро), при необходимости их число может быть увеличено до 250. Ежедневно в республике прививаются порядка 6 тысяч человек, возможности позволяют делать прививки 10-15 тысячам человек в сутки. В настоящее время в Татарстане провакцинированы более 428,8 тысячи жителей.
По данным оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом в Татарстане в течение нескольких месяцев держится на одном уровне. На 15 июня всего зарегистрировано 21938 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 30. Выздоровели за весь период 19332 человека. Умерли от COVID-19 в Татарстане 518 человек.
 
Республика ТатарстанКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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