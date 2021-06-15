https://ria.ru/20210615/sputnik-1737148211.html

В Бразилии рассказали, когда первые партии "Спутника V" придут в страну

В Бразилии рассказали, когда первые партии "Спутника V" придут в страну - РИА Новости, 15.06.2021

В Бразилии рассказали, когда первые партии "Спутника V" придут в страну

Первые партии российской вакцины против COVID-19 могут быть доставлены в Бразилию в начале июля, сообщил по итогам переговоров с Российским фондом прямых... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T23:18

2021-06-15T23:18

2021-06-15T23:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

бразилия

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МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Первые партии российской вакцины против COVID-19 могут быть доставлены в Бразилию в начале июля, сообщил по итогам переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана."Сегодня утром прошла встреча представителей Российского фонда прямых инвестиций, ответственного за вакцину "Спутник V", и губернаторов Северо-Востока (Бразилии – ред.). Фонд подтвердил отправку первых дозы вакцины в начале июля, а график распределения доз будет составлен к концу этого месяца", - написал Сантана в своем блоге в Twitter.Ранее о поставках в июле российской вакцины в Бразилию сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Губернаторы ряда северо-восточных штатов Бразилии ведут самостоятельные переговоры о закупке вакцины "Спутник" для своих регионов и с начала года добивались от местного санитарного регулятора разрешения на ввоз и использование этой вакцины.Национальное бразильское агентство санитарного надзора Anvisa 4 июня выдало разрешение на ввоз и использование российского препарата разработки Института Гамалеи, ограничив размер первых партий объемами, достаточными для вакцинации 1% населения штатов-импортеров.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html

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бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, бразилия