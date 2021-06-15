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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/sputnik-1737148211.html
В Бразилии рассказали, когда первые партии "Спутника V" придут в страну
В Бразилии рассказали, когда первые партии "Спутника V" придут в страну - РИА Новости, 15.06.2021
В Бразилии рассказали, когда первые партии "Спутника V" придут в страну
Первые партии российской вакцины против COVID-19 могут быть доставлены в Бразилию в начале июля, сообщил по итогам переговоров с Российским фондом прямых... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T23:18
2021-06-15T23:18
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
бразилия
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МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Первые партии российской вакцины против COVID-19 могут быть доставлены в Бразилию в начале июля, сообщил по итогам переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана."Сегодня утром прошла встреча представителей Российского фонда прямых инвестиций, ответственного за вакцину "Спутник V", и губернаторов Северо-Востока (Бразилии – ред.). Фонд подтвердил отправку первых дозы вакцины в начале июля, а график распределения доз будет составлен к концу этого месяца", - написал Сантана в своем блоге в Twitter.Ранее о поставках в июле российской вакцины в Бразилию сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Губернаторы ряда северо-восточных штатов Бразилии ведут самостоятельные переговоры о закупке вакцины "Спутник" для своих регионов и с начала года добивались от местного санитарного регулятора разрешения на ввоз и использование этой вакцины.Национальное бразильское агентство санитарного надзора Anvisa 4 июня выдало разрешение на ввоз и использование российского препарата разработки Института Гамалеи, ограничив размер первых партий объемами, достаточными для вакцинации 1% населения штатов-импортеров.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, бразилия
В Бразилии рассказали, когда первые партии "Спутника V" придут в страну
23:18 15.06.2021
 
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Партию российской вакцины Sputnik V доставили в Индию
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В Бразилии рассказали, когда первые партии "Спутника V" придут в страну

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МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Первые партии российской вакцины против COVID-19 могут быть доставлены в Бразилию в начале июля, сообщил по итогам переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана.
"Сегодня утром прошла встреча представителей Российского фонда прямых инвестиций, ответственного за вакцину "Спутник V", и губернаторов Северо-Востока (Бразилии – ред.). Фонд подтвердил отправку первых дозы вакцины в начале июля, а график распределения доз будет составлен к концу этого месяца", - написал Сантана в своем блоге в Twitter.
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Губернаторы ряда северо-восточных штатов Бразилии ведут самостоятельные переговоры о закупке вакцины "Спутник" для своих регионов и с начала года добивались от местного санитарного регулятора разрешения на ввоз и использование этой вакцины.
Национальное бразильское агентство санитарного надзора Anvisa 4 июня выдало разрешение на ввоз и использование российского препарата разработки Института Гамалеи, ограничив размер первых партий объемами, достаточными для вакцинации 1% населения штатов-импортеров.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetБразилия
 
 
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