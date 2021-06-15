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В НИЦ Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против индийского штамма
В НИЦ Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против индийского штамма - РИА Новости, 15.06.2021
В НИЦ Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против индийского штамма
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" более эффективна против Дельта-коронавируса, который обнаружен в Индии, чем другие вакцины, которые... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:57
2021-06-15T14:57
2021-06-15T15:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" более эффективна против Дельта-коронавируса, который обнаружен в Индии, чем другие вакцины, которые публиковали данные по этому штамму, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter."Спутник V" более эффективен против Дельта-коронавируса, который был впервые обнаружен в Индии, чем другие вакцины, которые публиковали данные по этому штамму", - заявили разработчики со ссылкой на исследование НИЦ Гамалеи, отправленное для публикации в международный научный журнал.Ранее директор центра Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучает эффективность вакцины "Спутник V" против "московского" штамма коронавируса, предположительно, вакцина будет защищать и от этого варианта COVID-19.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название " Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, индия, twitter
В НИЦ Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против индийского штамма
14:57 15.06.2021 (обновлено: 15:08 15.06.2021)
В Центре Гамалеи заявили, что "Спутник V" эффективнее других вакцин против Дельта-коронавируса
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" более эффективна против Дельта-коронавируса, который обнаружен в Индии
, чем другие вакцины, которые публиковали данные по этому штамму, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter
.
"Спутник V" более эффективен против Дельта-коронавируса, который был впервые обнаружен в Индии, чем другие вакцины, которые публиковали данные по этому штамму", - заявили разработчики со ссылкой на исследование НИЦ Гамалеи, отправленное для публикации в международный научный журнал.
Ранее директор центра Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучает эффективность вакцины "Спутник V" против "московского" штамма коронавируса, предположительно, вакцина будет защищать и от этого варианта COVID-19.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название " Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.