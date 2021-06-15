https://ria.ru/20210615/sputnik-1737083722.html

В НИЦ Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против индийского штамма

В НИЦ Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против индийского штамма - РИА Новости, 15.06.2021

В НИЦ Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против индийского штамма

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" более эффективна против Дельта-коронавируса, который обнаружен в Индии, чем другие вакцины, которые... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:57

2021-06-15T14:57

2021-06-15T15:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

индия

twitter

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" более эффективна против Дельта-коронавируса, который обнаружен в Индии, чем другие вакцины, которые публиковали данные по этому штамму, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter."Спутник V" более эффективен против Дельта-коронавируса, который был впервые обнаружен в Индии, чем другие вакцины, которые публиковали данные по этому штамму", - заявили разработчики со ссылкой на исследование НИЦ Гамалеи, отправленное для публикации в международный научный журнал.Ранее директор центра Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи изучает эффективность вакцины "Спутник V" против "московского" штамма коронавируса, предположительно, вакцина будет защищать и от этого варианта COVID-19.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название " Спутник V". Сейчас препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек.Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦЭМ Гамалеи.

https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737073407.html

индия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, индия, twitter