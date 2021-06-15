https://ria.ru/20210615/somali-1737055314.html

В Сомали 20 человек погибли при взрыве террориста-смертника

В Сомали 20 человек погибли при взрыве террориста-смертника - РИА Новости, 15.06.2021

В Сомали 20 человек погибли при взрыве террориста-смертника

Число жертв взрыва у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо увеличилось до 20, сообщает местный портал Goobjoog News. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:18

2021-06-15T12:18

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могадишо

сомали

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число жертв взрыва у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо увеличилось до 20, сообщает местный портал Goobjoog News. Террорист-смертник подорвал себя во вторник утром у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо.Портал сообщает, что террорист во время взрыва стоял в очереди призывников в сомалийскую армию, большую часть жертв составили мирные жители.Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.

https://ria.ru/20210607/boevik-1735961179.html

могадишо

сомали

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могадишо, сомали, в мире