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В Сомали 20 человек погибли при взрыве террориста-смертника
В Сомали 20 человек погибли при взрыве террориста-смертника - РИА Новости, 15.06.2021
В Сомали 20 человек погибли при взрыве террориста-смертника
Число жертв взрыва у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо увеличилось до 20, сообщает местный портал Goobjoog News. РИА Новости, 15.06.2021
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число жертв взрыва у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо увеличилось до 20, сообщает местный портал Goobjoog News. Террорист-смертник подорвал себя во вторник утром у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо.Портал сообщает, что террорист во время взрыва стоял в очереди призывников в сомалийскую армию, большую часть жертв составили мирные жители.Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.
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могадишо, сомали, в мире
В Сомали 20 человек погибли при взрыве террориста-смертника
12:18 15.06.2021 (обновлено: 12:22 15.06.2021)
 
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh

В столице Сомали 20 человек погибли при взрыве террориста-смертника у военно-учебной базы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число жертв взрыва у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо увеличилось до 20, сообщает местный портал Goobjoog News.
Террорист-смертник подорвал себя во вторник утром у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо.
Портал сообщает, что террорист во время взрыва стоял в очереди призывников в сомалийскую армию, большую часть жертв составили мирные жители.
Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.
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