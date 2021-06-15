https://ria.ru/20210615/sloveniya-1737149727.html

Власти Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

Власти Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране - РИА Новости, 15.06.2021

Власти Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

Минздрав Словении объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране со среды, однако вакцинация населения и действие некоторых ограничительных мер будут... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T23:46

2021-06-15T23:46

2021-06-15T23:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

словения

в мире

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БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. Минздрав Словении объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране со среды, однако вакцинация населения и действие некоторых ограничительных мер будут продолжены.По данным министерства, в двухмиллионной стране за последние сутки выявлено всего 112 зараженных коронавирусом, скончались два больных. Одну дозу разных вакцин западного производства получили 769 248 жителей Словении, полную иммунизацию прошли 551 906 совершеннолетних граждан. В больницах находится 122 пациента, из которых 40 – в отделениях интенсивной терапии."С завтрашнего дня в Словении формально окончена эпидемия, но борьба против коронавируса еще не завершена. Так, вакцинация остается ключевой мерой контроля за эпидемией. Будущее ЕС основано на солидарности и сотрудничестве при общих ценностях и целях вакцинации", - приводятся в сообщении минздрава в Twitter слова министра Янеза Поклукара.В республике сохраняется требование о ношении защитных масок в закрытых пространствах, а также ограничения по числу присутствующих в помещениях и требования по соблюдению дистанции. Также действует постоянно обновляющийся список стран "красной зоны", по прибытии из которых необходимо проходить карантин.Эпидемия COVID-19 была после предыдущей отмены вновь официально провозглашена правительством на всей территории Словении 19 октября 2020 года.

https://ria.ru/20210613/pandemiya-1736866659.html

https://ria.ru/20210519/prognozy-1732973287.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, словения, в мире