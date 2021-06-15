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Климкина испугал "сигнал" России перед встречей Путина и Байдена

Климкина испугал "сигнал" России перед встречей Путина и Байдена - РИА Новости, 15.06.2021

Климкина испугал "сигнал" России перед встречей Путина и Байдена

Российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины представляет "угрозу" для Киева и является "последним сигналом" Москвы накануне встречи... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T02:55

2021-06-15T02:55

2021-06-15T03:00

россия

павел климкин

мид украины

госдума рф

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владимир путин

белоруссия

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины представляет "угрозу" для Киева и является "последним сигналом" Москвы накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. С таким утверждением выступил экс-глава МИД Украины Павел Климкин."Последний сигнал России перед встречей Путина и Байдена - внесение в Госдуму закона о новой волне паспортизации. Теперь граждане Украины и Белоруссии смогут получать паспорта на основе самоидентификации", - написал он в Facebook.По утверждению экс-министра, принятие этого закона якобы является попыткой создать на Украине "пятую колонну", которая будет лояльна к России и "в случае необходимости будет призывать Россию их защитить".Климкин также заявил, что таким образом "создается угроза вмешательства" в дела Украины в любой момент, а Россия якобы создает тест для украинской государственности.Как ранее сообщил РИА Новости автор соответствующего законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать россиянами, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить российский паспорт. Он отметил, что считает важным и оправданным включение в проект закона украинцев и белорусов, которые смогут воспользоваться наиболее упрощенным порядком получения гражданства России. По его мнению, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.

https://ria.ru/20210602/grazhdanstvo-1735272058.html

https://ria.ru/20210316/grazhdane-1601405958.html

россия

белоруссия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел климкин, мид украины, госдума рф, константин затулин, джо байден, владимир путин, белоруссия, украина, в мире