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Климкина испугал "сигнал" России перед встречей Путина и Байдена
Климкина испугал "сигнал" России перед встречей Путина и Байдена - РИА Новости, 15.06.2021
Климкина испугал "сигнал" России перед встречей Путина и Байдена
Российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины представляет "угрозу" для Киева и является "последним сигналом" Москвы накануне встречи... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T02:55
2021-06-15T03:00
россия
павел климкин
мид украины
госдума рф
константин затулин
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владимир путин
белоруссия
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины представляет "угрозу" для Киева и является "последним сигналом" Москвы накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. С таким утверждением выступил экс-глава МИД Украины Павел Климкин."Последний сигнал России перед встречей Путина и Байдена - внесение в Госдуму закона о новой волне паспортизации. Теперь граждане Украины и Белоруссии смогут получать паспорта на основе самоидентификации", - написал он в Facebook.По утверждению экс-министра, принятие этого закона якобы является попыткой создать на Украине "пятую колонну", которая будет лояльна к России и "в случае необходимости будет призывать Россию их защитить".Климкин также заявил, что таким образом "создается угроза вмешательства" в дела Украины в любой момент, а Россия якобы создает тест для украинской государственности.Как ранее сообщил РИА Новости автор соответствующего законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать россиянами, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить российский паспорт. Он отметил, что считает важным и оправданным включение в проект закона украинцев и белорусов, которые смогут воспользоваться наиболее упрощенным порядком получения гражданства России. По его мнению, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.
https://ria.ru/20210602/grazhdanstvo-1735272058.html
https://ria.ru/20210316/grazhdane-1601405958.html
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россия, павел климкин, мид украины, госдума рф, константин затулин, джо байден, владимир путин, белоруссия, украина, в мире
Климкина испугал "сигнал" России перед встречей Путина и Байдена
02:55 15.06.2021 (обновлено: 03:00 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Климкина испугал российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины представляет "угрозу" для Киева и является "последним сигналом" Москвы накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. С таким утверждением выступил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
"Последний сигнал России перед встречей Путина и Байдена - внесение в Госдуму закона о новой волне паспортизации. Теперь граждане Украины и Белоруссии смогут получать паспорта на основе самоидентификации", - написал он в Facebook.
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По утверждению экс-министра, принятие этого закона якобы является попыткой создать на Украине "пятую колонну", которая будет лояльна к России и "в случае необходимости будет призывать Россию их защитить".
Климкин также заявил, что таким образом "создается угроза вмешательства" в дела Украины в любой момент, а Россия якобы создает тест для украинской государственности.
Как ранее сообщил РИА Новости автор соответствующего законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, граждане Белоруссии и Украины, которые захотят стать россиянами, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков получить российский паспорт.
Он отметил, что считает важным и оправданным включение в проект закона украинцев и белорусов, которые смогут воспользоваться наиболее упрощенным порядком получения гражданства России. По его мнению, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины.
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РоссияПавел КлимкинМИД УкраиныГосдума РФКонстантин ЗатулинДжо БайденВладимир ПутинБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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