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Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник - РИА Новости, 15.06.2021
Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
Официальное приветствие президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым турецкого лидера Тайипа Эрдогана запланировано в городе Шуша в Карабахе, там же состоится... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:57
2021-06-15T09:36
турция
азербайджан
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
в мире
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БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Официальное приветствие президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым турецкого лидера Тайипа Эрдогана запланировано в городе Шуша в Карабахе, там же состоится церемония подписания документов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку, знакомый с ситуацией.Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник."Прибывший с официальным визитом в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встретится с президентом Ильхамом Алиевым на официальной церемонии приветствия в Шуше. После встречи один на один с президентом Азербайджана состоится церемония подписания документов", - сообщил собеседник агентства.Ожидается проведение совместной пресс-конференции.
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турция, азербайджан, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, в мире
Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:57 15.06.2021 (обновлено: 09:36 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед встречай с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед встречай с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Баку - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Источник сообщил, что Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше

Читать ria.ru в
БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Официальное приветствие президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым турецкого лидера Тайипа Эрдогана запланировано в городе Шуша в Карабахе, там же состоится церемония подписания документов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку, знакомый с ситуацией.
Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник.
"Прибывший с официальным визитом в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встретится с президентом Ильхамом Алиевым на официальной церемонии приветствия в Шуше. После встречи один на один с президентом Азербайджана состоится церемония подписания документов", - сообщил собеседник агентства.
Ожидается проведение совместной пресс-конференции.
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