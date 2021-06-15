https://ria.ru/20210615/shusha-1737020728.html

Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник

Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник - РИА Новости, 15.06.2021

Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник

Официальное приветствие президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым турецкого лидера Тайипа Эрдогана запланировано в городе Шуша в Карабахе, там же состоится... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T08:57

2021-06-15T08:57

2021-06-15T09:36

турция

азербайджан

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

в мире

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БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Официальное приветствие президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым турецкого лидера Тайипа Эрдогана запланировано в городе Шуша в Карабахе, там же состоится церемония подписания документов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку, знакомый с ситуацией.Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник."Прибывший с официальным визитом в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня встретится с президентом Ильхамом Алиевым на официальной церемонии приветствия в Шуше. После встречи один на один с президентом Азербайджана состоится церемония подписания документов", - сообщил собеседник агентства.Ожидается проведение совместной пресс-конференции.

https://ria.ru/20210614/s-400-1736998469.html

турция

азербайджан

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турция, азербайджан, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, в мире