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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/shtamm-1737128847.html
Индийский штамм может стать доминирующим в России, считает профессор
Индийский штамм может стать доминирующим в России, считает профессор - РИА Новости, 15.06.2021
Индийский штамм может стать доминирующим в России, считает профессор
Индийский вариант COVID-19 уже вытеснил другие варианты вируса в Санкт-Петербурге и, скорее всего, такая же ситуация будет наблюдаться во всей стране, сообщил... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:49
2021-06-15T18:49
распространение коронавируса
сколковский институт науки и технологий
российская академия наук
воз
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Индийский вариант COVID-19 уже вытеснил другие варианты вируса в Санкт-Петербурге и, скорее всего, такая же ситуация будет наблюдаться во всей стране, сообщил РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин."Дельта" (индийский вариант - ред.) очень быстро распространилась в Санкт-Петербурге, и, по-видимому, этот результат надежный, никуда не уйдет… Это соответствует ситуации, которая наблюдалась в других странах, но не во всех. Создается впечатление, что вариант "дельта" способен вытеснять даже и вариант "альфа" (британский вариант - ред.), про который известно, что он способен вытеснять уханьский вариант… В Санкт-Петербурге это уже практически произошло (вариант "дельта" вытеснил остальные варианты - ред.)", - сказал Базыкин.Он отметил, что появление варианта с повышенной заразностью усугубляет ситуацию с коронавирусом. По оценкам Базыкина, число заболевших индийским вариантом удваивается каждые 5-6 дней."Это несколько быстрее, чем скорость роста британского варианта - варианта "альфа", - отметил он.Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, названный B.1.617, был выявлен в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.
https://ria.ru/20210615/sputnik-1737083722.html
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сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, воз, санкт-петербург
Индийский штамм может стать доминирующим в России, считает профессор
18:49 15.06.2021
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / CDC

Профессор Сколтеха заявил, что индийский штамм коронавируса может стать доминирующим в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Индийский вариант COVID-19 уже вытеснил другие варианты вируса в Санкт-Петербурге и, скорее всего, такая же ситуация будет наблюдаться во всей стране, сообщил РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.
"Дельта" (индийский вариант - ред.) очень быстро распространилась в Санкт-Петербурге, и, по-видимому, этот результат надежный, никуда не уйдет… Это соответствует ситуации, которая наблюдалась в других странах, но не во всех. Создается впечатление, что вариант "дельта" способен вытеснять даже и вариант "альфа" (британский вариант - ред.), про который известно, что он способен вытеснять уханьский вариант… В Санкт-Петербурге это уже практически произошло (вариант "дельта" вытеснил остальные варианты - ред.)", - сказал Базыкин.
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Он отметил, что появление варианта с повышенной заразностью усугубляет ситуацию с коронавирусом. По оценкам Базыкина, число заболевших индийским вариантом удваивается каждые 5-6 дней.
"Это несколько быстрее, чем скорость роста британского варианта - варианта "альфа", - отметил он.
Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, названный B.1.617, был выявлен в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.
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Распространение коронавирусаСколковский институт науки и технологийРоссийская академия наукВОЗСанкт-Петербург
 
 
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