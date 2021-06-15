https://ria.ru/20210615/shtamm-1737128847.html

Индийский штамм может стать доминирующим в России, считает профессор

Индийский штамм может стать доминирующим в России, считает профессор - РИА Новости, 15.06.2021

Индийский штамм может стать доминирующим в России, считает профессор

Индийский вариант COVID-19 уже вытеснил другие варианты вируса в Санкт-Петербурге и, скорее всего, такая же ситуация будет наблюдаться во всей стране, сообщил... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T18:49

2021-06-15T18:49

2021-06-15T18:49

распространение коронавируса

сколковский институт науки и технологий

российская академия наук

воз

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Индийский вариант COVID-19 уже вытеснил другие варианты вируса в Санкт-Петербурге и, скорее всего, такая же ситуация будет наблюдаться во всей стране, сообщил РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин."Дельта" (индийский вариант - ред.) очень быстро распространилась в Санкт-Петербурге, и, по-видимому, этот результат надежный, никуда не уйдет… Это соответствует ситуации, которая наблюдалась в других странах, но не во всех. Создается впечатление, что вариант "дельта" способен вытеснять даже и вариант "альфа" (британский вариант - ред.), про который известно, что он способен вытеснять уханьский вариант… В Санкт-Петербурге это уже практически произошло (вариант "дельта" вытеснил остальные варианты - ред.)", - сказал Базыкин.Он отметил, что появление варианта с повышенной заразностью усугубляет ситуацию с коронавирусом. По оценкам Базыкина, число заболевших индийским вариантом удваивается каждые 5-6 дней."Это несколько быстрее, чем скорость роста британского варианта - варианта "альфа", - отметил он.Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, названный B.1.617, был выявлен в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.

https://ria.ru/20210615/sputnik-1737083722.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/epidemiolog-1736925094.html

санкт-петербург

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сколковский институт науки и технологий, российская академия наук, воз, санкт-петербург