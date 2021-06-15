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Ушаков сообщил об эпидемиологических мерах перед саммитом Россия — США
Ушаков сообщил об эпидемиологических мерах перед саммитом Россия — США - РИА Новости, 15.06.2021
Ушаков сообщил об эпидемиологических мерах перед саммитом Россия — США
Для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве 16 июня принимаются все необходимые эпидемиологические меры, они РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:22
2021-06-15T09:22
россия
дональд трамп
юрий ушаков
джо байден
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве 16 июня принимаются все необходимые эпидемиологические меры, они сверхсерьезные, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков."Все меры безопасности сверхсерьезные предпринимаются, понятно, и с точки зрения обеспечения здоровья президентов тоже. И американцы, и мы к этому очень серьезно относимся", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии саммита.Он отметил, что в последнее время в очном формате проводилось не так много контактов."Так что, естественно, повышенное внимание к медицинским вопросам будет, конечно", - заверил помощник президента.Федеральный департамент по международным делам (МИД) Швейцарии объявил на минувшей неделе о том, что Россия и США выбрали парк и виллу Ла Гранж в Женеве для проведения первой встречи президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня.Саммит станет первым с 2018 года, когда российский лидер Владимир Путин провел в Хельсинки переговоры с Дональдом Трампом, предшественником Джо Байдена на посту президента США.
https://ria.ru/20210615/sammit-1737013080.html
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россия, дональд трамп, юрий ушаков, джо байден, женева (город), сша, в мире
Ушаков сообщил об эпидемиологических мерах перед саммитом Россия — США
09:22 15.06.2021
 
© REUTERS / Denis BalibouseВилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария
Вилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© REUTERS / Denis Balibouse

Ушаков сообщил, что перед саммитом Россия — США принимаются необходимые эпидемиологические меры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Для встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве 16 июня принимаются все необходимые эпидемиологические меры, они сверхсерьезные, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Все меры безопасности сверхсерьезные предпринимаются, понятно, и с точки зрения обеспечения здоровья президентов тоже. И американцы, и мы к этому очень серьезно относимся", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии саммита.
Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Экс-посол Макфол отправился в Женеву комментировать саммит Россия-США
Он отметил, что в последнее время в очном формате проводилось не так много контактов.
"Так что, естественно, повышенное внимание к медицинским вопросам будет, конечно", - заверил помощник президента.
Федеральный департамент по международным делам (МИД) Швейцарии объявил на минувшей неделе о том, что Россия и США выбрали парк и виллу Ла Гранж в Женеве для проведения первой встречи президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня.
Саммит станет первым с 2018 года, когда российский лидер Владимир Путин провел в Хельсинки переговоры с Дональдом Трампом, предшественником Джо Байдена на посту президента США.
Приготовления на вилле La Grange, где запланирована встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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РоссияДональд ТрампЮрий УшаковДжо БайденЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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