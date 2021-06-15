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Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве - РИА Новости, 15.06.2021
Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в понедельник переговорил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, все договорённости... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:11
2021-06-15T09:11
джейк салливан
россия
юрий ушаков
нато
европа
сша
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в понедельник переговорил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, все договорённости по формату и повестке российско-американского саммита в Женеве остаются в силе."Состоялся мой разговор с Салливаном, помощником по нацбезопасности. Все договорённости, которые достигнуты по формату, по повестке дня встречи остаются в силе, ничего не меняется. И в среду, как и было запланировано, в 13 часов (14.00 мск) начнём эту первую встречу Путина и Байдена", - сообщил Ушаков журналистам.Он напомнил, что президент РФ дважды общался с американским коллегой по телефону – разговоры состоялись 26 января и 13 апреля. До этого Путин встречался с Байденом в 2011 году, когда тот был вице-президентом."Это была первая и последняя их встреча. Кроме того, общение ещё было на видеосаммите, который американцы инициировали, посвящённом климату, 21 апреля", - упомянул помощник президента РФ.Он отметил, что инициатива проведения женевской встречи была высказана американской стороной в телефонном разговоре 13 апреля. Эту идею начали прорабатывать, достигли договорённости, предложили несколько мест проведения саммита."С самого начала американцы предлагали Европу. Конечно, мы учитывали, что Байден приезжает в Британию, а затем в Брюссель, на соответствующие встречи с НАТО и ЕС. Они, естественно, хотели воспользоваться этим выездом Байдена, чтобы провести первый саммит и с нами. Мы поддержали", - сказал Ушаков.Он уточнил, что в качестве вариантов места проведения встречи рассматривалось несколько столиц, а не только Женева. "Мы предложили несколько столиц, а американцы согласились с одним из наших предложенных вариантов", - добавил помощник президента.
https://ria.ru/20210615/sammit-1737022476.html
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джейк салливан, россия, юрий ушаков, нато, европа, сша, в мире
Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:11 15.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Помощник президента Ушаков сообщил, что все договоренности по саммиту в Женеве остаются в силе

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в понедельник переговорил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, все договорённости по формату и повестке российско-американского саммита в Женеве остаются в силе.
"Состоялся мой разговор с Салливаном, помощником по нацбезопасности. Все договорённости, которые достигнуты по формату, по повестке дня встречи остаются в силе, ничего не меняется. И в среду, как и было запланировано, в 13 часов (14.00 мск) начнём эту первую встречу Путина и Байдена", - сообщил Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
09:06
В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
Он напомнил, что президент РФ дважды общался с американским коллегой по телефону – разговоры состоялись 26 января и 13 апреля. До этого Путин встречался с Байденом в 2011 году, когда тот был вице-президентом.
"Это была первая и последняя их встреча. Кроме того, общение ещё было на видеосаммите, который американцы инициировали, посвящённом климату, 21 апреля", - упомянул помощник президента РФ.
Он отметил, что инициатива проведения женевской встречи была высказана американской стороной в телефонном разговоре 13 апреля. Эту идею начали прорабатывать, достигли договорённости, предложили несколько мест проведения саммита.
"С самого начала американцы предлагали Европу. Конечно, мы учитывали, что Байден приезжает в Британию, а затем в Брюссель, на соответствующие встречи с НАТО и ЕС. Они, естественно, хотели воспользоваться этим выездом Байдена, чтобы провести первый саммит и с нами. Мы поддержали", - сказал Ушаков.
Он уточнил, что в качестве вариантов места проведения встречи рассматривалось несколько столиц, а не только Женева. "Мы предложили несколько столиц, а американцы согласились с одним из наших предложенных вариантов", - добавил помощник президента.
Вилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
09:06
В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
 
Джейк СалливанРоссияЮрий УшаковНАТОЕвропаСШАВ мире
 
 
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