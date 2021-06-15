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В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков - РИА Новости, 15.06.2021
В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
В Кремле смотрят на встречу лидеров РФ и США практическим оптимизмом: прорывов не ожидают, но любые достигнутые договорённости пойдут на пользу - надо начинать... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:06
2021-06-15T09:06
россия
дональд трамп
юрий ушаков
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле смотрят на встречу лидеров РФ и США практическим оптимизмом: прорывов не ожидают, но любые достигнутые договорённости пойдут на пользу - надо начинать "разгребать" завалы, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Прорывы не ожидаются", - сказал он на брифинге в преддверии переговоров 16 июня в Женеве Владимира Путина и Джо Байдена."У меня нет уверенности, что какие-то договоренности будут достигнуты. Я не знаю. Я смотрю на эту встречу с таким практическим оптимизмом, но не с большим. Посмотрим. Но для американцев характерно, что многие договоренности, которые достигаются при предыдущей администрации, особенно если эта администрация носит другую партийную окраску, то они не выполняются", - отметил он.По словам помощника президента, многое из того, что было проговорено с предыдущим президентом США Дональдом Трампом на их первой с Путиным встрече в Хельсинки в том числе, так и подвисло в воздухе, в частности, Деловой совет."Это ничего не работает. Так что посмотрим. Это же первая встреча, в таких тяжелейших условиях, которые сложились в двусторонних отношениях. Я думаю, что обе стороны понимают, что пора начать разгребать эти завалы, которые были созданы", - сказал Ушаков.По его мнению, встреча все равно должна быть полезной и сказаться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике.Отвечая на вопрос, что будет считаться хорошим итогом, а что - безрезультативной встречей, Ушаков сказал: "Любые договоренности, которые будут достигнуты между президентами, - а если они будут достигнуты, они же будут иметь такой компромиссный характер, - то это пойдет, наверное, на пользу, я думаю".При этом в Кремле не смогли однозначно оценить, можно ли говорить о смягчении риторики Вашингтона в преддверии встречи.Помощник президента также не стал прогнозировать, договорятся ли президенты о своей следующей встрече."Все зависит от того, как пойдет первое это общение президентов. Я просто акцентировал ваше внимание на том, что предварительная работа прошла достаточно успешно и согласована достаточно содержательная повестка дня. Но как пойдет дискуссия - не знаю", - заключил он.
https://ria.ru/20210615/sammit-1737008314.html
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россия, дональд трамп, юрий ушаков, джо байден, сша, в мире
В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:06 15.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Кремле смотрят на саммит Россия — США с практическим оптимизмом, заявил помощник президента

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле смотрят на встречу лидеров РФ и США практическим оптимизмом: прорывов не ожидают, но любые достигнутые договорённости пойдут на пользу - надо начинать "разгребать" завалы, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Прорывы не ожидаются", - сказал он на брифинге в преддверии переговоров 16 июня в Женеве Владимира Путина и Джо Байдена.
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"У меня нет уверенности, что какие-то договоренности будут достигнуты. Я не знаю. Я смотрю на эту встречу с таким практическим оптимизмом, но не с большим. Посмотрим. Но для американцев характерно, что многие договоренности, которые достигаются при предыдущей администрации, особенно если эта администрация носит другую партийную окраску, то они не выполняются", - отметил он.
По словам помощника президента, многое из того, что было проговорено с предыдущим президентом США Дональдом Трампом на их первой с Путиным встрече в Хельсинки в том числе, так и подвисло в воздухе, в частности, Деловой совет.
"Это ничего не работает. Так что посмотрим. Это же первая встреча, в таких тяжелейших условиях, которые сложились в двусторонних отношениях. Я думаю, что обе стороны понимают, что пора начать разгребать эти завалы, которые были созданы", - сказал Ушаков.
По его мнению, встреча все равно должна быть полезной и сказаться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике.
Отвечая на вопрос, что будет считаться хорошим итогом, а что - безрезультативной встречей, Ушаков сказал: "Любые договоренности, которые будут достигнуты между президентами, - а если они будут достигнуты, они же будут иметь такой компромиссный характер, - то это пойдет, наверное, на пользу, я думаю".
"А потом уже задача наша, задача экспертов, задача внешнеполитических ведомств и других ведомств уже пытаться реализовать даже не договоренности, а даже какие-то понимания, которые будут достигнуты, и те поручения, которые, наверное, будут даваться по ходу переговоров президентами. Надеюсь, что это будет", - отметил он.
При этом в Кремле не смогли однозначно оценить, можно ли говорить о смягчении риторики Вашингтона в преддверии встречи.
"Один момент, конечно, в плане стратегической стабильности - это решение продлить договор важнейший, это, конечно, можно сказать, что это идет в плюс. Вместе с тем и другие минусы в той же стратегической сфере, о них известно хорошо всем", - указал он.
Помощник президента также не стал прогнозировать, договорятся ли президенты о своей следующей встрече.
"Все зависит от того, как пойдет первое это общение президентов. Я просто акцентировал ваше внимание на том, что предварительная работа прошла достаточно успешно и согласована достаточно содержательная повестка дня. Но как пойдет дискуссия - не знаю", - заключил он.
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