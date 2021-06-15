https://ria.ru/20210615/sammit-1737022476.html

В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков

В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков - РИА Новости, 15.06.2021

В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков

В Кремле смотрят на встречу лидеров РФ и США практическим оптимизмом: прорывов не ожидают, но любые достигнутые договорённости пойдут на пользу - надо начинать... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:06

2021-06-15T09:06

2021-06-15T09:06

россия

дональд трамп

юрий ушаков

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в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле смотрят на встречу лидеров РФ и США практическим оптимизмом: прорывов не ожидают, но любые достигнутые договорённости пойдут на пользу - надо начинать "разгребать" завалы, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Прорывы не ожидаются", - сказал он на брифинге в преддверии переговоров 16 июня в Женеве Владимира Путина и Джо Байдена."У меня нет уверенности, что какие-то договоренности будут достигнуты. Я не знаю. Я смотрю на эту встречу с таким практическим оптимизмом, но не с большим. Посмотрим. Но для американцев характерно, что многие договоренности, которые достигаются при предыдущей администрации, особенно если эта администрация носит другую партийную окраску, то они не выполняются", - отметил он.По словам помощника президента, многое из того, что было проговорено с предыдущим президентом США Дональдом Трампом на их первой с Путиным встрече в Хельсинки в том числе, так и подвисло в воздухе, в частности, Деловой совет."Это ничего не работает. Так что посмотрим. Это же первая встреча, в таких тяжелейших условиях, которые сложились в двусторонних отношениях. Я думаю, что обе стороны понимают, что пора начать разгребать эти завалы, которые были созданы", - сказал Ушаков.По его мнению, встреча все равно должна быть полезной и сказаться на дальнейшем развитии российско-американских отношений, которые сейчас в тупике.Отвечая на вопрос, что будет считаться хорошим итогом, а что - безрезультативной встречей, Ушаков сказал: "Любые договоренности, которые будут достигнуты между президентами, - а если они будут достигнуты, они же будут иметь такой компромиссный характер, - то это пойдет, наверное, на пользу, я думаю".При этом в Кремле не смогли однозначно оценить, можно ли говорить о смягчении риторики Вашингтона в преддверии встречи.Помощник президента также не стал прогнозировать, договорятся ли президенты о своей следующей встрече."Все зависит от того, как пойдет первое это общение президентов. Я просто акцентировал ваше внимание на том, что предварительная работа прошла достаточно успешно и согласована достаточно содержательная повестка дня. Но как пойдет дискуссия - не знаю", - заключил он.

https://ria.ru/20210615/sammit-1737008314.html

https://ria.ru/20210614/otnosheniya-1736971446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, юрий ушаков, джо байден, сша, в мире