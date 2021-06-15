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https://ria.ru/20210615/sammit-1737022301.html
В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США - РИА Новости, 15.06.2021
В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
Встреча лидеров России и США начнётся 16 июня в 13.00 по Женеве (14.00 мск), однако сколько она продлится, сказать пока сложно, особых проблем в согласовании... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:06
2021-06-15T12:45
россия
юрий ушаков
джо байден
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России и США начнётся 16 июня в 13.00 по Женеве (14.00 мск), однако сколько она продлится, сказать пока сложно, особых проблем в согласовании параметров переговоров не было, рассказал журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков."В 13 часов по Женеве, по Москве - 14", - сообщил Ушаков, добавив, что президент прилетит в Швейцарию в этот же день.﻿По его словам, время, отведённое на переговоры, есть, но говорить о нем смысла сейчас нет."Даже не буду называть, поскольку все зависит от того, как пойдет дискуссия и как президенты будут настроены, какие проблемы затронут больше времени, чем мы запланировали. Просто сейчас это глупо даже говорить", - пояснил помощник президента.По его словам, очерёдность обсуждения вопросов также согласована, хотя в неё могут быть внесены коррективы."Как это будет на самом деле, я не знаю, но президенты могут полностью переиграть и начать обсуждать какой-то другой вопрос. Просто то, что мы с американцами, с партнерами наваяли, кажется логичным и для них и для нас", - отметил он.При этом, рассказал Ушаков, каких-либо проблем при согласовании тем не возникло."Нет, я бы не сказал. Естественно, в ходе переговоров были какие-то разногласия, нестыковки. Но потом достаточно быстро вышли на общее понимание и формата, и тем, которые будут обсуждаться. Это же в общем-то самое простое - согласовать темы и договориться, в каком количественном составе кто из участников будет присутствовать. Но все остальное сложнее, содержание очень сложное", - подчеркнул он.Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня. Она станет первой с 2018 года, когда российский лидер Владимир Путин провел в Хельсинки переговоры с предшественником Джо Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736765686.html
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Пресс-центр в Женеве, где завтра пройдет саммит Путин-Байден
В Женеве, где завтра пройдет саммит Путин-Байден, начал работу пресс-центр. Огромный тент вмещает 300 рабочих мест, каждое отгорожено прозрачным пластиком, на каждом столе дезинфицирующий гель для рук.
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россия, юрий ушаков, джо байден, владимир путин, сша, политика
В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06 15.06.2021 (обновлено: 12:45 15.06.2021)
 
© REUTERS / Denis BalibouseВилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария
Вилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© REUTERS / Denis Balibouse

Помощник Путина Ушаков раскрыл подробности подготовки саммита Россия — США

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России и США начнётся 16 июня в 13.00 по Женеве (14.00 мск), однако сколько она продлится, сказать пока сложно, особых проблем в согласовании параметров переговоров не было, рассказал журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В 13 часов по Женеве, по Москве - 14", - сообщил Ушаков, добавив, что президент прилетит в Швейцарию в этот же день.
﻿По его словам, время, отведённое на переговоры, есть, но говорить о нем смысла сейчас нет.
"Даже не буду называть, поскольку все зависит от того, как пойдет дискуссия и как президенты будут настроены, какие проблемы затронут больше времени, чем мы запланировали. Просто сейчас это глупо даже говорить", - пояснил помощник президента.
По его словам, очерёдность обсуждения вопросов также согласована, хотя в неё могут быть внесены коррективы.
"Как это будет на самом деле, я не знаю, но президенты могут полностью переиграть и начать обсуждать какой-то другой вопрос. Просто то, что мы с американцами, с партнерами наваяли, кажется логичным и для них и для нас", - отметил он.
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При этом, рассказал Ушаков, каких-либо проблем при согласовании тем не возникло.
"Нет, я бы не сказал. Естественно, в ходе переговоров были какие-то разногласия, нестыковки. Но потом достаточно быстро вышли на общее понимание и формата, и тем, которые будут обсуждаться. Это же в общем-то самое простое - согласовать темы и договориться, в каком количественном составе кто из участников будет присутствовать. Но все остальное сложнее, содержание очень сложное", - подчеркнул он.
Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня. Она станет первой с 2018 года, когда российский лидер Владимир Путин провел в Хельсинки переговоры с предшественником Джо Байдена на посту президента США Дональдом Трампом.
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РоссияЮрий УшаковДжо БайденВладимир ПутинСШАПолитика
 
 
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