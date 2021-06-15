Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:04 15.06.2021 (обновлено: 12:45 15.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Помощник Путина Ушаков: Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Американская сторона, вероятно, поднимет тему Алексея Навального на саммите в Женеве, на этот счет сейчас очень много сигналов, не исключено, что американцы затронут и тему Белоруссии, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.
"Я говорил: президенты могут поднять любую тему. Мы же с вами понимаем, что, наверное, американская сторона эту тему поднимет. Об этом очень много на этот счет сигналов, в том числе даже из Великобритании, Брюсселя. Будут поднимать, конечно", - сказал Ушаков, говоря о том, будет ли фигурировать в повестке встречи тема Навального.
Он также отметил, что президент России в последнее время тоже несколько раз говорил об этом, в том числе в недавнем интервью американской телекомпании NBC.
В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
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Помощника Путина также спросили, могут ли на саммите в Женеве затрагиваться вопросы, связанные с ситуацией в Белоруссии. "Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Белоруссию. Но я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут. Тем более, они обсуждали это все с союзниками", - ответил Ушаков.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.