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Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина - РИА Новости, 15.06.2021
Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
Экологи пока не выявили береговых и наземных объектов, которые могли бы стать источниками загрязнения нефтепродуктами береговой полосы на севере Сахалина,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:05
2021-06-15T08:05
сахалин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
александровск-сахалинский район
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июн - РИА Новости. Экологи пока не выявили береговых и наземных объектов, которые могли бы стать источниками загрязнения нефтепродуктами береговой полосы на севере Сахалина, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона."Береговых и наземных объектов, которые могли бы быть источником загрязнения, рейдовым осмотром не выявлено. Возможные причины случившегося установят правоохранительные и надзорные органы", - говорится в сообщении.О выбросе на побережье Татарского пролива водорослей, покрытых, предположительно, мазутом стало известно в воскресенье. Первичная проверка показала, что загрязнен берег в районе села Дуэ, скал "Три брата", бывшей нефтебазы и села Половинка. Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.На вторник, по информации региональных властей, в Александровск-Сахалинском районе от нефтепродуктов очистили 700 метров береговой полосы. От водорослей осталось очистить еще более 2,5 километра. При этом обследование побережья продолжается.В оценке ситуации и операции по очистке загрязненного объекта участвуют представители сахалинского управления Росприроднадзора, регионального министерства экологии и центра "ЭКОСПАС" (АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" (АО "ЦАСЭО").Во второй половине дня во вторник к работе на побережье также присоединятся волонтеры. Всего задействуют 15 добровольцев из числа местных жителей. Их обеспечат всеми необходимыми средствами защиты, а также инструментами для сбора нефтепродуктов.
https://ria.ru/20210614/sakhalin-1736916007.html
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сахалин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), александровск-сахалинский район, происшествия
Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:05 15.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРазлив нефти
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Экологи не выявили объектов, которые могут быть источниками загрязнения побережья на Сахалине

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июн - РИА Новости. Экологи пока не выявили береговых и наземных объектов, которые могли бы стать источниками загрязнения нефтепродуктами береговой полосы на севере Сахалина, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
"Береговых и наземных объектов, которые могли бы быть источником загрязнения, рейдовым осмотром не выявлено. Возможные причины случившегося установят правоохранительные и надзорные органы", - говорится в сообщении.
Остров Сахалин. Татарский пролив - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 08:21
На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
О выбросе на побережье Татарского пролива водорослей, покрытых, предположительно, мазутом стало известно в воскресенье. Первичная проверка показала, что загрязнен берег в районе села Дуэ, скал "Три брата", бывшей нефтебазы и села Половинка. Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.
На вторник, по информации региональных властей, в Александровск-Сахалинском районе от нефтепродуктов очистили 700 метров береговой полосы. От водорослей осталось очистить еще более 2,5 километра. При этом обследование побережья продолжается.
В оценке ситуации и операции по очистке загрязненного объекта участвуют представители сахалинского управления Росприроднадзора, регионального министерства экологии и центра "ЭКОСПАС" (АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" (АО "ЦАСЭО").
Во второй половине дня во вторник к работе на побережье также присоединятся волонтеры. Всего задействуют 15 добровольцев из числа местных жителей. Их обеспечат всеми необходимыми средствами защиты, а также инструментами для сбора нефтепродуктов.
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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СахалинФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Александровск-Сахалинский районПроисшествия
 
 
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