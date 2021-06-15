https://ria.ru/20210615/prokol-1737077035.html

В Москве врач получил 3,5 года колонии за прокол легкого пациентке

В Москве врач получил 3,5 года колонии за прокол легкого пациентке - РИА Новости, 15.06.2021

В Москве врач получил 3,5 года колонии за прокол легкого пациентке

Мещанский суд Москвы во вторник приговорил к 3,5 годам колонии пластического хирурга Сергея Морозова, который во время операции случайно проткнул легкое... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:10

2021-06-15T14:10

2021-06-15T14:23

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник приговорил к 3,5 годам колонии пластического хирурга Сергея Морозова, который во время операции случайно проткнул легкое пациентке, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы потерпевшей."Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.По его словам, потерпевшая сторона считает назначенное наказание справедливым, но, скорее всего, будет обжаловать приговор в части гражданского иска. Девушка просила компенсацию в 10 миллионов рублей, а суд взыскал лишь 360 тысяч в счет материального вреда и 500 тысяч - в счет морального.Операция, ставшая поводом для возбуждения дела, прошла в 2018 году в одной из московских клиник. Хирургу было необходимо взять из ребра девушки материал для ринопластики, но он задел легкое. В итоге ее пришлось госпитализировать на скорой помощи.Прокурор запрашивал для хирурга 3,5 года колонии общего режима. Максимум же ему грозили шесть лет по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью".Сейчас в суде рассматривается другое уголовное дело о причинении вреда пациентам и даже их гибели в клинике "Меланж" - той самой, где работал Морозов, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В отношении учредительницы клиники дело выделено в отдельное производство, поскольку женщина сбежала от следствия. Сейчас она объявлена в международный розыск.

https://ria.ru/20210430/vrach-1730624309.html

https://ria.ru/20210323/bolnitsa-1602520880.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия