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В Москве врач получил 3,5 года колонии за прокол легкого пациентке
В Москве врач получил 3,5 года колонии за прокол легкого пациентке - РИА Новости, 15.06.2021
В Москве врач получил 3,5 года колонии за прокол легкого пациентке
Мещанский суд Москвы во вторник приговорил к 3,5 годам колонии пластического хирурга Сергея Морозова, который во время операции случайно проткнул легкое... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:10
2021-06-15T14:23
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник приговорил к 3,5 годам колонии пластического хирурга Сергея Морозова, который во время операции случайно проткнул легкое пациентке, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы потерпевшей."Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.По его словам, потерпевшая сторона считает назначенное наказание справедливым, но, скорее всего, будет обжаловать приговор в части гражданского иска. Девушка просила компенсацию в 10 миллионов рублей, а суд взыскал лишь 360 тысяч в счет материального вреда и 500 тысяч - в счет морального.Операция, ставшая поводом для возбуждения дела, прошла в 2018 году в одной из московских клиник. Хирургу было необходимо взять из ребра девушки материал для ринопластики, но он задел легкое. В итоге ее пришлось госпитализировать на скорой помощи.Прокурор запрашивал для хирурга 3,5 года колонии общего режима. Максимум же ему грозили шесть лет по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью".Сейчас в суде рассматривается другое уголовное дело о причинении вреда пациентам и даже их гибели в клинике "Меланж" - той самой, где работал Морозов, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.В отношении учредительницы клиники дело выделено в отдельное производство, поскольку женщина сбежала от следствия. Сейчас она объявлена в международный розыск.
https://ria.ru/20210430/vrach-1730624309.html
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве врач получил 3,5 года колонии за прокол легкого пациентке
14:10 15.06.2021 (обновлено: 14:23 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Москве пластический хирург получил 3,5 года колонии за случайный прокол легкого пациентке

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник приговорил к 3,5 годам колонии пластического хирурга Сергея Морозова, который во время операции случайно проткнул легкое пациентке, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Мишонов, который представляет интересы потерпевшей.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, потерпевшая сторона считает назначенное наказание справедливым, но, скорее всего, будет обжаловать приговор в части гражданского иска. Девушка просила компенсацию в 10 миллионов рублей, а суд взыскал лишь 360 тысяч в счет материального вреда и 500 тысяч - в счет морального.
Операция, ставшая поводом для возбуждения дела, прошла в 2018 году в одной из московских клиник. Хирургу было необходимо взять из ребра девушки материал для ринопластики, но он задел легкое. В итоге ее пришлось госпитализировать на скорой помощи.
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Прокурор запрашивал для хирурга 3,5 года колонии общего режима. Максимум же ему грозили шесть лет по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью".
Сейчас в суде рассматривается другое уголовное дело о причинении вреда пациентам и даже их гибели в клинике "Меланж" - той самой, где работал Морозов, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
В отношении учредительницы клиники дело выделено в отдельное производство, поскольку женщина сбежала от следствия. Сейчас она объявлена в международный розыск.
 
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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