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Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса
Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не сделал прививку от коронавируса, так как после перенесенной болезни имеет большие антитела. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:55
2021-06-15T12:55
2021-06-15T12:55
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здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не сделал прививку от коронавируса, так как после перенесенной болезни имеет большие антитела."Я лично пока еще не сделал, у меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет", - сказал Песков журналистам.Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса
Песков заявил, что пока не сделал прививку от коронавируса из-за высокого уровня антител