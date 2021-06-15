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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/privivka-1737061413.html
Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса
Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не сделал прививку от коронавируса, так как после перенесенной болезни имеет большие антитела. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:55
2021-06-15T12:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не сделал прививку от коронавируса, так как после перенесенной болезни имеет большие антитела."Я лично пока еще не сделал, у меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет", - сказал Песков журналистам.Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, москва, московская область (подмосковье), общество
Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса
12:55 15.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Песков заявил, что пока не сделал прививку от коронавируса из-за высокого уровня антител

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не сделал прививку от коронавируса, так как после перенесенной болезни имеет большие антитела.
"Я лично пока еще не сделал, у меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет", - сказал Песков журналистам.
Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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