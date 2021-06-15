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Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса

Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021

Песков объяснил, почему пока не сделал прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не сделал прививку от коронавируса, так как после перенесенной болезни имеет большие антитела. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:55

2021-06-15T12:55

2021-06-15T12:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не сделал прививку от коронавируса, так как после перенесенной болезни имеет большие антитела."Я лично пока еще не сделал, у меня очень большие антитела сохраняются, и у меня Т-клеточный иммунитет", - сказал Песков журналистам.Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902.

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москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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