https://ria.ru/20210615/panchin-1737061245.html

Сергей Панчин покинет пост главы Ульяновска

Сергей Панчин покинет пост главы Ульяновска - РИА Новости, 15.06.2021

Сергей Панчин покинет пост главы Ульяновска

Сергей Панчин покидает пост мэра Ульяновска, он сосредоточится на работе в Ассоциации муниципальных образований региона, в которой является председателем,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:54

2021-06-15T12:54

2021-06-15T13:22

сергей панчин

алексей русских

ульяновская область

ульяновск

политика

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САМАРА, 15 июн - РИА Новости. Сергей Панчин покидает пост мэра Ульяновска, он сосредоточится на работе в Ассоциации муниципальных образований региона, в которой является председателем, сообщил во вторник на штабе по развитию региона врио губернатора Алексей Русских."Мы разговаривали сегодня с Панчиным Сергеем Сергеевичем. Вы знаете, он у нас является председателем Ассоциации муниципальных образований Ульяновской области. Учитывая заслуги Сергея Сергеевича на ниве муниципального управления, а также ради масштабных задач, которые стоят перед ассоциацией, принято решение сосредоточить его усилия на этой деятельности, и он принял решение сложить полномочия главы города Ульяновска", - сказал Русских.По информации пресс-службы правительства региона, исполнять обязанности мэра Ульяновска будет первый заместитель главы города Дмитрий Вавилин, который ранее был и.о. министра экономического развития и промышленности Ульяновской области.На заседании штаба Русских поблагодарил Панчина за "честный и ответственный труд" на посту главы Ульяновска. "Уверен, что благодаря вашему опыту и компетенциям эффективность системы муниципального управления в Ульяновской области, безусловно, повысится", - сказал Русских.Панчин с 2013 года занимал пост сити-менеджера Ульяновска. По итогам выборов 13 сентября 2015 года он стал депутатом гордумы и сложил с себя полномочия главы администрации. В октябре того же года депутаты избрали Панчина мэром Ульяновска. В мае 2018 года Панчин досрочно сложил с себя полномочия главы города. Такая необходимость возникла после того, как в марте депутаты решили отказаться от разделения должностей мэра и главы администрации и внесли изменения в устав Ульяновска, которые должны были вступить в силу либо по истечении срока полномочий городской думы в 2020 году, либо в случае отставки мэра. В июне 2018 года депутаты выбрали Панчина главой Ульяновска. В марте 2020 года Панчин заявил о своем желании уйти в отставку, однако по просьбе депутатов городской думы остался на посту мэра Ульяновска.

https://ria.ru/20210531/tretyak-1734942182.html

ульяновская область

ульяновск

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сергей панчин, алексей русских, ульяновская область, ульяновск, политика