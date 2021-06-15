https://ria.ru/20210615/ogranichit-1737143027.html
Депутат Госдумы призвал ограничить въезд в Сочи
Депутат Госдумы призвал ограничить въезд в Сочи - РИА Новости, 15.06.2021
Депутат Госдумы призвал ограничить въезд в Сочи
При въезде в Сочи следует ввести дополнительные меры защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса, заявил депутат Госдумы Сергей Кривоносов в беседе... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T21:38
2021-06-15T21:38
2021-06-15T21:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей кривоносов
госдума рф
сочи
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. При въезде в Сочи следует ввести дополнительные меры защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса, заявил депутат Госдумы Сергей Кривоносов в беседе с URA.RU. Парламентарий отметил, что в городе существенно вырос турпоток. Он добавил, что это, с одной стороны, хорошо, однако властям следует ввести "какие-то барьеры" для путешественников. "Предоставление обязательных справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, экспресс-тест в аэропорту, чтобы все спокойно отдыхали и при этом можно было бы снизить возможные риски", — уточнил Кривоносов. Он подчеркнул, что пока в Сочи нет всплеска заболеваемости COVID-19. "Нужно найти баланс с точки зрения экономики и здоровья, какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии", — заключил депутат. В последние дни в России растет заболеваемость коронавирусом, из-за чего несколько регионов вернули антиковидные ограничения. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Ивановская и Мурманская области и другие субъекты.
https://ria.ru/20210615/ogranicheniya-1737135876.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей кривоносов, госдума рф, сочи
Депутат Госдумы призвал ограничить въезд в Сочи
21:38 15.06.2021 (обновлено: 21:52 15.06.2021)
Депутат Госдумы Кривоносов призвал ограничить въезд в Сочи из-за коронавируса