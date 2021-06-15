https://ria.ru/20210615/nato-1737037538.html

Киев надеется получить план действий по членству в НАТО в 2022 году

Киев надеется получить план действий по членству в НАТО в 2022 году - РИА Новости, 15.06.2021

Киев надеется получить план действий по членству в НАТО в 2022 году

Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:54

2021-06-15T10:54

2021-06-15T11:11

ольга стефанишина

дмитрий кулеба

мид украины

нато

украина

безопасность

в мире

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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что власти Украины ожидают получить мощный сигнал о предоставлении Киеву плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на саммите альянса в июне. Позже Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ".Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210614/bayden-1737000208.html

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ольга стефанишина, дмитрий кулеба, мид украины, нато, украина, безопасность, в мире