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Киев надеется получить план действий по членству в НАТО в 2022 году
Киев надеется получить план действий по членству в НАТО в 2022 году - РИА Новости, 15.06.2021
Киев надеется получить план действий по членству в НАТО в 2022 году
Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:54
2021-06-15T11:11
ольга стефанишина
дмитрий кулеба
мид украины
нато
украина
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в мире
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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что власти Украины ожидают получить мощный сигнал о предоставлении Киеву плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на саммите альянса в июне. Позже Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ".Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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ольга стефанишина, дмитрий кулеба, мид украины, нато, украина, безопасность, в мире
Киев надеется получить план действий по членству в НАТО в 2022 году
10:54 15.06.2021 (обновлено: 11:11 15.06.2021)
 
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В МИД Украины заявили, что надеются получить план действий по членству в НАТО в 2022 году

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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что власти Украины ожидают получить мощный сигнал о предоставлении Киеву плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на саммите альянса в июне. Позже Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения плана действий по членству в НАТО, главное препятствие на пути его получения – это "нежелание послать такой сигнал РФ".
"И если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация (саммита НАТО – ред.). Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
 
Ольга СтефанишинаДмитрий КулебаМИД УкраиныНАТОУкраинаБезопасностьВ мире
 
 
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