https://ria.ru/20210615/miet-1736476167.html

Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда

Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда - РИА Новости, 15.06.2021

Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда

Открытие, которое, по мнению ученых, поможет усовершенствовать лечение сердечной недостаточности, сделали специалисты Национального исследовательского... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:00

2021-06-15T09:00

2021-06-15T10:13

здоровье - общество

здоровье

первый мгму имени сеченова

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

национальный исследовательский университет «миэт»

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Открытие, которое, по мнению ученых, поможет усовершенствовать лечение сердечной недостаточности, сделали специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) в составе научного коллектива. По словам авторов, полученные данные позволят превратить обычные насосы для искусственного кровообращения в инструмент для терапии и диагностики сердца. Исследование опубликовано в журнале Applied Sciences (Switzerland).Сердечная недостаточность – одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалистов НИУ МИЭТ, в России людей с таким диагнозом около 5 млн.В тяжелых случаях этой болезни, как правило, применяется пересадка сердца, однако ряд проблем вынуждает искать другие пути лечения: ожидание донорских органов может занимать несколько лет, а после операции организм может отторгнуть новое сердце, в связи с чем потребуется дорогостоящая терапия и постоянные обследования.Сегодня, по словам ученых НИУ МИЭТ, активно развивается альтернатива этой опасной процедуре – имплантация устройства вспомогательного кровообращения. Если сердце не способно само прокачать поступающий объем крови, такие устройства обеспечивают ее перекачивание от левого желудочка в аорту.Исследователи обнаружили соответствие между параметрами электрического тока в таких аппаратах и работой сердечной мышцы (миокарда), к которой они подключаются. По их словам, это позволит превратить простой насос в инструмент для диагностики и даже для тренировки сердца.У некоторых пациентов миокард, как объяснили ученые, способен восстановить нормальную работу. Возможность гибко настраивать мощность искусственного насоса поможет создать для сердечной мышцы именно ту нагрузку, которая даст оптимальный терапевтический эффект."При значительных улучшениях происходит полное восстановление функции сердца, устройство вспомогательного кровообращения может быть удалено. Внедрение нашего метода должно привести к заметному росту числа выздоровевших пациентов – пока что это около трех процентов больных с искусственным кровообращением", – отметил Телышев.Открытие актуально для любых систем вспомогательного кровообращения как российских, так и зарубежных, сообщили ученые.Исследование проводилось с применением отечественного аппарата "Спутник" совместно со специалистами Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, Гельмгольцевского института биомедицинского инжиниринга (Германия) и Исследовательского института Лернера (США). Работа выполнена в рамках международного проекта РФФИ – DFG. Научный коллектив намерен перейти к клиническим испытаниям нового метода. По сообщениям МИЭТ, вероятнее всего, они пройдут на базе Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

https://ria.ru/20200428/1570633308.html

https://ria.ru/20210513/tpu-1730620883.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, здоровье, первый мгму имени сеченова, университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский университет «миэт»