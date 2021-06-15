https://ria.ru/20210615/lokdaun-1737063482.html

Инфекционист допустил введение локдауна в Москве

Инфекционист допустил введение локдауна в Москве - РИА Новости, 15.06.2021

Инфекционист допустил введение локдауна в Москве

Введение в Москве локдауна будет оправдано в случае, если в больницах не останется мест для тяжело заболевших коронавирусом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:05

2021-06-15T13:05

2021-06-15T13:15

евгений тимаков

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Введение в Москве локдауна будет оправдано в случае, если в больницах не останется мест для тяжело заболевших коронавирусом, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902."Все будет зависеть от того, как резко будет продолжаться рост заболеваемости, от наличия мест в больницах. Если мест в больницах уже не будет и коронавирусная инфекция будет протекать более тяжело, то да, такие ограничения будут оправданы, потому что банально негде будет лечить тех, кто будет заболевать", - ответил Тимаков на вопрос о вероятности введения в Москве локдауна по аналогии с прошлым годом.

https://ria.ru/20210615/volna-1737063982.html

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евгений тимаков, здоровье - общество, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва