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https://ria.ru/20210615/lokdaun-1737063482.html
Инфекционист допустил введение локдауна в Москве
Инфекционист допустил введение локдауна в Москве - РИА Новости, 15.06.2021
Инфекционист допустил введение локдауна в Москве
Введение в Москве локдауна будет оправдано в случае, если в больницах не останется мест для тяжело заболевших коронавирусом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:05
2021-06-15T13:15
евгений тимаков
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Введение в Москве локдауна будет оправдано в случае, если в больницах не останется мест для тяжело заболевших коронавирусом, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902."Все будет зависеть от того, как резко будет продолжаться рост заболеваемости, от наличия мест в больницах. Если мест в больницах уже не будет и коронавирусная инфекция будет протекать более тяжело, то да, такие ограничения будут оправданы, потому что банально негде будет лечить тех, кто будет заболевать", - ответил Тимаков на вопрос о вероятности введения в Москве локдауна по аналогии с прошлым годом.
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евгений тимаков, здоровье - общество, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Инфекционист допустил введение локдауна в Москве
13:05 15.06.2021 (обновлено: 13:15 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Инфекционист Тимаков допустил введение локдауна в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Введение в Москве локдауна будет оправдано в случае, если в больницах не останется мест для тяжело заболевших коронавирусом, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902.
"Все будет зависеть от того, как резко будет продолжаться рост заболеваемости, от наличия мест в больницах. Если мест в больницах уже не будет и коронавирусная инфекция будет протекать более тяжело, то да, такие ограничения будут оправданы, потому что банально негде будет лечить тех, кто будет заболевать", - ответил Тимаков на вопрос о вероятности введения в Москве локдауна по аналогии с прошлым годом.
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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