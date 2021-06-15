https://ria.ru/20210615/krisevich-1737046874.html

Защита акциониста Крисевича обжалует его арест

Защита акциониста Крисевича обжалует его арест - РИА Новости, 15.06.2021

Защита акциониста Крисевича обжалует его арест

Защита акциониста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой шумовыми патронами на Красной площади в Москве, обжалует его заключение в СИЗО, сообщил РИА... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:32

2021-06-15T11:32

2021-06-15T11:32

павел крисевич

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Защита акциониста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой шумовыми патронами на Красной площади в Москве, обжалует его заключение в СИЗО, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Мансур Гильманов."Да, мы будем обжаловать", - рассказал собеседник агентства.Крисевича задержали после того, как на Красной площади он произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя. В следственный изолятор Крисевича поместили на два месяца по решению Таганского суда Москвы.Как отмечал Гильманов в беседе с РИА Новости ранее, Крисевич стрелял из охолощенного пистолета Макарова Р411 шумовыми патронами.Статус подозреваемой по данному делу присвоили также журналистке Веронике Самусик, снимавшей акцию. Ее освободили под обязательство о явке.Согласно Уголовному кодексу, за хулиганство с применением оружия молодым людям может грозить до семи лет лишения свободы.Крисевич получил определенную известность в минувшем ноябре после акции у здания ФСБ РФ: он поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие Христа. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.В конце января его задержали во время другой акции: на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в начале мая за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.

https://ria.ru/20210611/moskva-1736612083.html

https://ria.ru/20210613/aktsiya-1736861635.html

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павел крисевич, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия