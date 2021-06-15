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В Кремле назвали рассуждения об обмене Бута на Уилана неуместными
В Кремле назвали рассуждения об обмене Бута на Уилана неуместными - РИА Новости, 15.06.2021
В Кремле назвали рассуждения об обмене Бута на Уилана неуместными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неуместности рассуждений об обмене заключенными между РФ и США, подчеркнув, что эту тему должны обсудить... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:48
2021-06-15T13:40
пол уилан
виктор бут
джо байден
дмитрий песков
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сша
в мире
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неуместности рассуждений об обмене заключенными между РФ и США, подчеркнув, что эту тему должны обсудить президенты стран Владимир Путин и Джо Байден.Журналисты спросили его о возможности обмена заключенными между РФ и США, его также попросили прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия готова передать заключенных американцев в обмен на российских заключенных, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число, по словам дипломата, не входит."До того, как эта тема будет затрагиваться, если она будет затрагиваться двумя президентами в Женеве, вряд ли стоит что-то говорить по конкретике", - сказал Песков.Отвечая на вопрос о возможности обмена российского бизнесмена Виктора Бута, который отбыл половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, на Уилана, Песков отметил, что "совершенно неуместно сейчас рассуждать: кто, на кого и как"."Вы знаете, что в своем интервью NBC в целом президент (России – ред.) допустил такую возможность, но это должны обсудить два президента", - добавил он.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двусторонних отношениях".
https://ria.ru/20210609/mid-1736363513.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/but-1735966748.html
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пол уилан, виктор бут, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире, россия
В Кремле назвали рассуждения об обмене Бута на Уилана неуместными
12:48 15.06.2021 (обновлено: 13:40 15.06.2021)
 
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Apichart Weerawong

Дмитрий Песков назвал рассуждения о возможном обмене Виктора Бута на Пола Уилана неуместными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неуместности рассуждений об обмене заключенными между РФ и США, подчеркнув, что эту тему должны обсудить президенты стран Владимир Путин и Джо Байден.
Журналисты спросили его о возможности обмена заключенными между РФ и США, его также попросили прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия готова передать заключенных американцев в обмен на российских заключенных, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число, по словам дипломата, не входит.
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"До того, как эта тема будет затрагиваться, если она будет затрагиваться двумя президентами в Женеве, вряд ли стоит что-то говорить по конкретике", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о возможности обмена российского бизнесмена Виктора Бута, который отбыл половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, на Уилана, Песков отметил, что "совершенно неуместно сейчас рассуждать: кто, на кого и как".
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"Вы знаете, что в своем интервью NBC в целом президент (России – ред.) допустил такую возможность, но это должны обсудить два президента", - добавил он.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двусторонних отношениях".
 
Пол УиланВиктор БутДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ миреРоссия
 
 
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