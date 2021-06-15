В Кремле назвали рассуждения об обмене Бута на Уилана неуместными
12:48 15.06.2021 (обновлено: 13:40 15.06.2021)
© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
Дмитрий Песков назвал рассуждения о возможном обмене Виктора Бута на Пола Уилана неуместными
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неуместности рассуждений об обмене заключенными между РФ и США, подчеркнув, что эту тему должны обсудить президенты стран Владимир Путин и Джо Байден.
Журналисты спросили его о возможности обмена заключенными между РФ и США, его также попросили прокомментировать слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия готова передать заключенных американцев в обмен на российских заключенных, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число, по словам дипломата, не входит.
9 июня, 19:50В МИД не видят оснований для обмена Уилана
"До того, как эта тема будет затрагиваться, если она будет затрагиваться двумя президентами в Женеве, вряд ли стоит что-то говорить по конкретике", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о возможности обмена российского бизнесмена Виктора Бута, который отбыл половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, на Уилана, Песков отметил, что "совершенно неуместно сейчас рассуждать: кто, на кого и как".
"Вы знаете, что в своем интервью NBC в целом президент (России – ред.) допустил такую возможность, но это должны обсудить два президента", - добавил он.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в ходе этих переговоров планируется обсудить "проблемы, связанные с взаимными раздражителями в двусторонних отношениях".