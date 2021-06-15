https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737065321.html
Третья волна COVID-19 в России началась в апреле, заявил инфекционист
Третья волна COVID-19 в России началась в апреле, заявил инфекционист - РИА Новости, 15.06.2021
Третья волна COVID-19 в России началась в апреле, заявил инфекционист
Третья волна коронавируса началась еще в апреле, ее пиковые показатели будут сопоставимы с осенней статистикой прошлого года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:16
2021-06-15T13:16
2021-06-15T13:18
распространение коронавируса
евгений тимаков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Третья волна коронавируса началась еще в апреле, ее пиковые показатели будут сопоставимы с осенней статистикой прошлого года, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 14 185, до 5 236 593. Наибольшее количество выявлено в Москве - 6805, Подмосковье - 1135, Санкт-Петербурге - 902."Третья волна уже началась в апреле, просто не была так явно выражена статистика, и люди были в расслаблении. Учитывая рост заболеваемости, если не будут соблюдаться меры и не будут дополнительные мероприятия по противодействию вирусу проводиться, то мы увидим рост, сопоставимый с осенью", - рассказал Тимаков.
https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737042975.html
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евгений тимаков, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество
Третья волна COVID-19 в России началась в апреле, заявил инфекционист
13:16 15.06.2021 (обновлено: 13:18 15.06.2021)
Врач Евгений Тимаков заявил, что третья волна COVID-19 в России началась в апреле