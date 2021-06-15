Кочарян заявил, что к поражению в Карабахе привело внешнее вмешательство
11:52 15.06.2021 (обновлено: 12:03 15.06.2021)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Кочарян считает, что процессами, которые привели к поражению в Карабахе, умело управляли извне
ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян высказал мнение, что процессами, которые привели страну к поражению в карабахском конфликте, умело управляли извне.
Он напомнил, что в 2018 году началась массированная атака на армию.
"А армия в Армении всегда считалась наиболее состоявшимся государственным институтом, люди гордились этой армией, как армией-победительницей, как хребтом нашей безопасности. Это естественно. Атака на армию, атака на церковь, она началась сразу. И атака на наши духовные ценности, на нашу идентичность", - заявил Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.
По его словам, у каждого армянина есть какие-то святые вещи для самовосприятия. "Тут все это подверглось очень серьезной коррозии, буквально с первого дня прихода к власти этой команды. Я повторюсь: армия, церковь и наши национальные ценности. Результат - поражение в войне. Все это связано? Я уверен, что связано", - сказал Кочарян.
По его словам, это не означает, что люди, которые сидят в "соросовском" офисе или в подобных организациях, специально планировали поражение в Карабахе.
"Но я думаю, что просто пульт от этого процесса находится в совершенно другом месте. А винтики здесь с достаточно большим энтузиазмом выполняли каждый свою задачу, может, не видя общей картины и общей цели. Это очень умелое управление, но как бы не местное. Такой аутсорс... Потому что слишком это все шло синхронно и к слишком тяжелым для нас последствиям привело", – заявил экс-президент.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Одиннадцатого января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.