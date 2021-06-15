https://ria.ru/20210615/kocharyan-1737049755.html

Кочарян заявил, что к поражению в Карабахе привело внешнее вмешательство

Кочарян заявил, что к поражению в Карабахе привело внешнее вмешательство - РИА Новости, 15.06.2021

Кочарян заявил, что к поражению в Карабахе привело внешнее вмешательство

Бывший президент Армении Роберт Кочарян высказал мнение, что процессами, которые привели страну к поражению в карабахском конфликте, умело управляли извне. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:52

2021-06-15T11:52

2021-06-15T12:03

россия

роберт кочарян

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154761/26/1547612635_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_86197826aec061f22b1e0dde868bf45e.jpg

ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян высказал мнение, что процессами, которые привели страну к поражению в карабахском конфликте, умело управляли извне.Он напомнил, что в 2018 году началась массированная атака на армию."А армия в Армении всегда считалась наиболее состоявшимся государственным институтом, люди гордились этой армией, как армией-победительницей, как хребтом нашей безопасности. Это естественно. Атака на армию, атака на церковь, она началась сразу. И атака на наши духовные ценности, на нашу идентичность", - заявил Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.По его словам, у каждого армянина есть какие-то святые вещи для самовосприятия. "Тут все это подверглось очень серьезной коррозии, буквально с первого дня прихода к власти этой команды. Я повторюсь: армия, церковь и наши национальные ценности. Результат - поражение в войне. Все это связано? Я уверен, что связано", - сказал Кочарян.По его словам, это не означает, что люди, которые сидят в "соросовском" офисе или в подобных организациях, специально планировали поражение в Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Одиннадцатого января этого года страны приняли заявление о создании трехсторонней рабочей группы, направленной на разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210615/karabakh-1737048929.html

https://ria.ru/20210615/armeniya-1737042533.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роберт кочарян, азербайджан, армения, в мире