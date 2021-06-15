https://ria.ru/20210615/klimat-1737097893.html

ЕС и США решили создать рабочую группу по борьбе с изменением климата

ЕС и США решили создать рабочую группу по борьбе с изменением климата - РИА Новости, 15.06.2021

ЕС и США решили создать рабочую группу по борьбе с изменением климата

Лидеры институтов ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель и президент США Джо Байден на саммите в Брюсселе договорились о создании рабочей группы по борьбе с... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:00

2021-06-15T16:00

2021-06-15T16:40

евросовет

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

джо байден

брюссель

евросоюз

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156231/56/1562315666_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7f8f54a0fa008fb1c9b0edcc00197601.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Лидеры институтов ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель и президент США Джо Байден на саммите в Брюсселе договорились о создании рабочей группы по борьбе с изменением климата, сообщил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель."Мы сконцентрировались на четырех ключевых областях: коронавирус, климат, торговля и технологии и демократические ценности… В области климата обсудили вопросы климатических изменений и договорились создать рабочую группу на высоком уровне по этим вопросам между Евросоюзом и США, чтобы максимально возможно усилить сотрудничество в этой сфере", - сказал он.

https://ria.ru/20210613/klimat-1736867631.html

брюссель

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, джо байден, брюссель, евросоюз, сша, в мире