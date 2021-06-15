https://ria.ru/20210615/klimat-1737097893.html
ЕС и США решили создать рабочую группу по борьбе с изменением климата
ЕС и США решили создать рабочую группу по борьбе с изменением климата - РИА Новости, 15.06.2021
ЕС и США решили создать рабочую группу по борьбе с изменением климата
Лидеры институтов ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель и президент США Джо Байден на саммите в Брюсселе договорились о создании рабочей группы по борьбе с... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:00
2021-06-15T16:00
2021-06-15T16:40
евросовет
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Лидеры институтов ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель и президент США Джо Байден на саммите в Брюсселе договорились о создании рабочей группы по борьбе с изменением климата, сообщил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель."Мы сконцентрировались на четырех ключевых областях: коронавирус, климат, торговля и технологии и демократические ценности… В области климата обсудили вопросы климатических изменений и договорились создать рабочую группу на высоком уровне по этим вопросам между Евросоюзом и США, чтобы максимально возможно усилить сотрудничество в этой сфере", - сказал он.
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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, джо байден, брюссель, евросоюз, сша, в мире
ЕС и США решили создать рабочую группу по борьбе с изменением климата
16:00 15.06.2021 (обновлено: 16:40 15.06.2021)
ЕС и США по итогам саммита в Брюсселе создадут рабочую группу по борьбе с изменением климата