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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210615/khram-1737051649.html
Российские археологи бьются над загадкой византийского храма в Сирии
Российские археологи бьются над загадкой византийского храма в Сирии - РИА Новости, 15.06.2021
Российские археологи бьются над загадкой византийского храма в Сирии
Российские археологи исследовали византийский христианский храм V-VI веков нашей эры в развалинах древнего города Апамеи в Сирии в рамках экспедиции под... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:01
2021-06-15T12:01
религия и мировоззрение
россия
археология
российская академия наук
сирия
алеппо
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АПАМЕИ (Сирия), 15 июн - РИА Новости. Российские археологи исследовали византийский христианский храм V-VI веков нашей эры в развалинах древнего города Апамеи в Сирии в рамках экспедиции под руководством замдиректора института материальной культуры РАН Натальи Соловьевой.Недавно Апамеи были местом активных боев. Передвигаться здесь можно только с большой осторожностью: в траве могут быть противопехотные мины, поэтому безопасность учёных обеспечивают саперы."Сейчас мы с вами находимся в храме, который носит условное название "ротонда". Посвящение его неизвестно, то есть какому святому он посвящен, мы не знаем, но это ранний византийский храм, он имеет интересную структуру с ротондой в восточной части и пристройку", - рассказал журналистам научный сотрудник института Егор Блохин.Ученые собирают данные для проектов по восстановлению памятников архитектуры, разрушенных во время войны с террористами. С помощью беспилотника они создают 3D-модели архитектурных комплексов как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне. Эти модели должны послужить основой для реставрации старинных зданий.В Апамеи присутствуют постройки трёх разных эпох: античности, византийской империи и арабского средневековья. На горе, в частности, возвышается арабская крепость Каалат Аль-Мудик."Когда идет война, понятно, никакие меры по сохранению уже не действуют. И возможно только одно: принять меры, как только территория будет освобождена, нужно обязательно принять меры к сохранению. А чтобы принять меры к сохранению, нужно иметь документацию на тот или иной объект, чтобы понять, какие срочные меры, как он выглядел", - пояснила задачу российской миссии замдиректора института материальной культуры РАН Наталья Соловьева."Хочется сказать большое спасибо группировке войск России в Сирии, Национальному центру обороны, министерству обороны в целом, без их помощи экспедиция бы не состоялась", - добавила Соловьева.Российские ученые уже собрали подробную цифровую информацию о раннехристианских памятниках в других областях Сирии. В старой части Алеппо они обнаружили церковь, скрытую внутри средневекового медресе Аль-Халавия. Во время боёв в храм попало несколько снарядов, но, вероятно, в ближайшее время начнется его восстановление.
https://ria.ru/20210605/bashnya-1735704446.html
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россия, археология, российская академия наук, сирия, алеппо

Российские археологи бьются над загадкой византийского храма в Сирии

12:01 15.06.2021
 
© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанкНайденный при раскопках под Луксором древний город
Найденный при раскопках под Луксором древний город - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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АПАМЕИ (Сирия), 15 июн - РИА Новости. Российские археологи исследовали византийский христианский храм V-VI веков нашей эры в развалинах древнего города Апамеи в Сирии в рамках экспедиции под руководством замдиректора института материальной культуры РАН Натальи Соловьевой.
Недавно Апамеи были местом активных боев. Передвигаться здесь можно только с большой осторожностью: в траве могут быть противопехотные мины, поэтому безопасность учёных обеспечивают саперы.
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"Сейчас мы с вами находимся в храме, который носит условное название "ротонда". Посвящение его неизвестно, то есть какому святому он посвящен, мы не знаем, но это ранний византийский храм, он имеет интересную структуру с ротондой в восточной части и пристройку", - рассказал журналистам научный сотрудник института Егор Блохин.
Ученые собирают данные для проектов по восстановлению памятников архитектуры, разрушенных во время войны с террористами. С помощью беспилотника они создают 3D-модели архитектурных комплексов как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне. Эти модели должны послужить основой для реставрации старинных зданий.
В Апамеи присутствуют постройки трёх разных эпох: античности, византийской империи и арабского средневековья. На горе, в частности, возвышается арабская крепость Каалат Аль-Мудик.
"Когда идет война, понятно, никакие меры по сохранению уже не действуют. И возможно только одно: принять меры, как только территория будет освобождена, нужно обязательно принять меры к сохранению. А чтобы принять меры к сохранению, нужно иметь документацию на тот или иной объект, чтобы понять, какие срочные меры, как он выглядел", - пояснила задачу российской миссии замдиректора института материальной культуры РАН Наталья Соловьева.
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"Хочется сказать большое спасибо группировке войск России в Сирии, Национальному центру обороны, министерству обороны в целом, без их помощи экспедиция бы не состоялась", - добавила Соловьева.
Российские ученые уже собрали подробную цифровую информацию о раннехристианских памятниках в других областях Сирии. В старой части Алеппо они обнаружили церковь, скрытую внутри средневекового медресе Аль-Халавия. Во время боёв в храм попало несколько снарядов, но, вероятно, в ближайшее время начнется его восстановление.
 
Религия и мировоззрениеРоссияАрхеологияРоссийская академия наукСирияАлеппо
 
 
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