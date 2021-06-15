https://ria.ru/20210615/khram-1737051649.html

Российские археологи бьются над загадкой византийского храма в Сирии

Российские археологи бьются над загадкой византийского храма в Сирии - РИА Новости, 15.06.2021

Российские археологи бьются над загадкой византийского храма в Сирии

Российские археологи исследовали византийский христианский храм V-VI веков нашей эры в развалинах древнего города Апамеи в Сирии в рамках экспедиции под... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:01

2021-06-15T12:01

2021-06-15T12:01

религия и мировоззрение

россия

археология

российская академия наук

сирия

алеппо

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АПАМЕИ (Сирия), 15 июн - РИА Новости. Российские археологи исследовали византийский христианский храм V-VI веков нашей эры в развалинах древнего города Апамеи в Сирии в рамках экспедиции под руководством замдиректора института материальной культуры РАН Натальи Соловьевой.Недавно Апамеи были местом активных боев. Передвигаться здесь можно только с большой осторожностью: в траве могут быть противопехотные мины, поэтому безопасность учёных обеспечивают саперы."Сейчас мы с вами находимся в храме, который носит условное название "ротонда". Посвящение его неизвестно, то есть какому святому он посвящен, мы не знаем, но это ранний византийский храм, он имеет интересную структуру с ротондой в восточной части и пристройку", - рассказал журналистам научный сотрудник института Егор Блохин.Ученые собирают данные для проектов по восстановлению памятников архитектуры, разрушенных во время войны с террористами. С помощью беспилотника они создают 3D-модели архитектурных комплексов как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне. Эти модели должны послужить основой для реставрации старинных зданий.В Апамеи присутствуют постройки трёх разных эпох: античности, византийской империи и арабского средневековья. На горе, в частности, возвышается арабская крепость Каалат Аль-Мудик."Когда идет война, понятно, никакие меры по сохранению уже не действуют. И возможно только одно: принять меры, как только территория будет освобождена, нужно обязательно принять меры к сохранению. А чтобы принять меры к сохранению, нужно иметь документацию на тот или иной объект, чтобы понять, какие срочные меры, как он выглядел", - пояснила задачу российской миссии замдиректора института материальной культуры РАН Наталья Соловьева."Хочется сказать большое спасибо группировке войск России в Сирии, Национальному центру обороны, министерству обороны в целом, без их помощи экспедиция бы не состоялась", - добавила Соловьева.Российские ученые уже собрали подробную цифровую информацию о раннехристианских памятниках в других областях Сирии. В старой части Алеппо они обнаружили церковь, скрытую внутри средневекового медресе Аль-Халавия. Во время боёв в храм попало несколько снарядов, но, вероятно, в ближайшее время начнется его восстановление.

https://ria.ru/20210605/bashnya-1735704446.html

https://ria.ru/20210531/bazilika-1734974920.html

россия

сирия

алеппо

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россия, археология, российская академия наук, сирия, алеппо