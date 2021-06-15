https://ria.ru/20210615/fudkorty-1737124943.html
Петербургские бизнесмены просят не закрывать фуд-корты из-за COVID-19
Петербургские бизнесмены просят не закрывать фуд-корты из-за COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Петербургские бизнесмены просят не закрывать фуд-корты из-за COVID-19
Рестораторы просят огородить фуд-корты в торговых центрах Петербурга или разрешить торговать на вынос, чтобы они продолжили работать, а не закрылись в рамках... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:22
2021-06-15T18:22
2021-06-15T18:22
распространение коронавируса
рестораны
санкт-петербург
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584529236_0:13:3115:1765_1920x0_80_0_0_984a569441f762090c426b8b4f7eb58c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Рестораторы просят огородить фуд-корты в торговых центрах Петербурга или разрешить торговать на вынос, чтобы они продолжили работать, а не закрылись в рамках новых ограничений по коронавирусу, сообщил РИА Новости бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов.Как информировали городские власти, в Петербурге из-за ухудшения эпидситуации с 17 июня временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общепита, работа детских комнат в ресторанах и кафе, а также работа фуд-кортов.Во вторник на совещании руководства комитета по промышленности, инновациям и торговли Санкт-Петербурга с бизнес-сообществом обсуждалось смягчение ограничений для фуд-кортов и "островков" в торговых центрах.По его оценке, те меры, которые предприняты в Санкт-Петербурге по ограничению работы фуд-кортов, а также детских комнат в заведениях общепита, "бизнес воспринял сдержанно". "По большому счету, предприниматели всегда учитывают, что летом из-за каникул, отдыха и разъездов детей объективно становится меньше", - отметил Абросимов.По его словам, еще на одном совещании во вторник рассматривался вопрос о предоставлении мер поддержки малому и среднему бизнесу в сфере общественного питания, в том числе в части налоговых льгот. В ближайшее время также будет определен конкретный перечень этих мер поддержки и преференций."Если говорить об ограничениях для кинотеатров — уменьшении наполняемости залов с 75 до 50% — то здесь, безусловно, есть свои сложности. Но с другой стороны, после пика пандемии коронавируса эти учреждения еще не выходили на 100-процентную нагрузку и как раз балансировали по этому показателю в интервале от 50% до 70%", - отметил бизнес-омбудсмен Петербурга.Абросимов выразил надежду, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, и городским властям не придется вводить новые ограничения."При этом нам всем — и бизнесу, и горожанам — надо максимально ответственно подойти к соблюдению масочного режима и по возможности пройти вакцинацию", - заключил он.
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736901840.html
https://ria.ru/20201208/shnurov-1588188821.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584529236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f5ebd00d02e83d4286693e4c4e64e73f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рестораны, санкт-петербург, экономика
Петербургские бизнесмены просят не закрывать фуд-корты из-за COVID-19
Рестораторы в Петербурге просят лишь огородить фуд-корты, а не закрывать их из-за коронавируса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Рестораторы просят огородить фуд-корты в торговых центрах Петербурга или разрешить торговать на вынос, чтобы они продолжили работать, а не закрылись в рамках новых ограничений по коронавирусу, сообщил РИА Новости бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов.
Как информировали городские власти, в Петербурге из-за ухудшения эпидситуации с 17 июня временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общепита, работа детских комнат в ресторанах и кафе, а также работа фуд-кортов.
Во вторник на совещании руководства комитета по промышленности, инновациям и торговли Санкт-Петербурга
с бизнес-сообществом обсуждалось смягчение ограничений для фуд-кортов и "островков" в торговых центрах.
"В частности, представители отрасли предложили огородить площади фуд-кортов и фуд-плейсов и дать возможность продолжать бизнесу работать, либо разрешить обслуживать клиентов "на вынос", а не только осуществлять доставку", — сказал Абросимов.
По его оценке, те меры, которые предприняты в Санкт-Петербурге по ограничению работы фуд-кортов, а также детских комнат в заведениях общепита, "бизнес воспринял сдержанно". "По большому счету, предприниматели всегда учитывают, что летом из-за каникул, отдыха и разъездов детей объективно становится меньше", - отметил Абросимов.
По его словам, еще на одном совещании во вторник рассматривался вопрос о предоставлении мер поддержки малому и среднему бизнесу в сфере общественного питания, в том числе в части налоговых льгот. В ближайшее время также будет определен конкретный перечень этих мер поддержки и преференций.
"Если говорить об ограничениях для кинотеатров — уменьшении наполняемости залов с 75 до 50% — то здесь, безусловно, есть свои сложности. Но с другой стороны, после пика пандемии коронавируса эти учреждения еще не выходили на 100-процентную нагрузку и как раз балансировали по этому показателю в интервале от 50% до 70%", - отметил бизнес-омбудсмен Петербурга.
Абросимов выразил надежду, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, и городским властям не придется вводить новые ограничения.
"При этом нам всем — и бизнесу, и горожанам — надо максимально ответственно подойти к соблюдению масочного режима и по возможности пройти вакцинацию", - заключил он.