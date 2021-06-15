Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/fudkorty-1737124943.html
Петербургские бизнесмены просят не закрывать фуд-корты из-за COVID-19
Петербургские бизнесмены просят не закрывать фуд-корты из-за COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Петербургские бизнесмены просят не закрывать фуд-корты из-за COVID-19
Рестораторы просят огородить фуд-корты в торговых центрах Петербурга или разрешить торговать на вынос, чтобы они продолжили работать, а не закрылись в рамках... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:22
2021-06-15T18:22
распространение коронавируса
рестораны
санкт-петербург
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584529236_0:13:3115:1765_1920x0_80_0_0_984a569441f762090c426b8b4f7eb58c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Рестораторы просят огородить фуд-корты в торговых центрах Петербурга или разрешить торговать на вынос, чтобы они продолжили работать, а не закрылись в рамках новых ограничений по коронавирусу, сообщил РИА Новости бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов.Как информировали городские власти, в Петербурге из-за ухудшения эпидситуации с 17 июня временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общепита, работа детских комнат в ресторанах и кафе, а также работа фуд-кортов.Во вторник на совещании руководства комитета по промышленности, инновациям и торговли Санкт-Петербурга с бизнес-сообществом обсуждалось смягчение ограничений для фуд-кортов и "островков" в торговых центрах.По его оценке, те меры, которые предприняты в Санкт-Петербурге по ограничению работы фуд-кортов, а также детских комнат в заведениях общепита, "бизнес воспринял сдержанно". "По большому счету, предприниматели всегда учитывают, что летом из-за каникул, отдыха и разъездов детей объективно становится меньше", - отметил Абросимов.По его словам, еще на одном совещании во вторник рассматривался вопрос о предоставлении мер поддержки малому и среднему бизнесу в сфере общественного питания, в том числе в части налоговых льгот. В ближайшее время также будет определен конкретный перечень этих мер поддержки и преференций."Если говорить об ограничениях для кинотеатров — уменьшении наполняемости залов с 75 до 50% — то здесь, безусловно, есть свои сложности. Но с другой стороны, после пика пандемии коронавируса эти учреждения еще не выходили на 100-процентную нагрузку и как раз балансировали по этому показателю в интервале от 50% до 70%", - отметил бизнес-омбудсмен Петербурга.Абросимов выразил надежду, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, и городским властям не придется вводить новые ограничения."При этом нам всем — и бизнесу, и горожанам — надо максимально ответственно подойти к соблюдению масочного режима и по возможности пройти вакцинацию", - заключил он.
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736901840.html
https://ria.ru/20201208/shnurov-1588188821.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584529236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f5ebd00d02e83d4286693e4c4e64e73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рестораны, санкт-петербург, экономика
Петербургские бизнесмены просят не закрывать фуд-корты из-за COVID-19
18:22 15.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗакрытый фуд-корт в торгово-развлекательном комплексе “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге
Закрытый фуд-корт в торгово-развлекательном комплексе “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

Рестораторы в Петербурге просят лишь огородить фуд-корты, а не закрывать их из-за коронавируса

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Рестораторы просят огородить фуд-корты в торговых центрах Петербурга или разрешить торговать на вынос, чтобы они продолжили работать, а не закрылись в рамках новых ограничений по коронавирусу, сообщил РИА Новости бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов.
Как информировали городские власти, в Петербурге из-за ухудшения эпидситуации с 17 июня временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общепита, работа детских комнат в ресторанах и кафе, а также работа фуд-кортов.
Во вторник на совещании руководства комитета по промышленности, инновациям и торговли Санкт-Петербурга с бизнес-сообществом обсуждалось смягчение ограничений для фуд-кортов и "островков" в торговых центрах.
"В частности, представители отрасли предложили огородить площади фуд-кортов и фуд-плейсов и дать возможность продолжать бизнесу работать, либо разрешить обслуживать клиентов "на вынос", а не только осуществлять доставку", — сказал Абросимов.
Вид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 00:07Распространение коронавируса
В Петербурге ужесточат ограничения из-за коронавируса
По его оценке, те меры, которые предприняты в Санкт-Петербурге по ограничению работы фуд-кортов, а также детских комнат в заведениях общепита, "бизнес воспринял сдержанно". "По большому счету, предприниматели всегда учитывают, что летом из-за каникул, отдыха и разъездов детей объективно становится меньше", - отметил Абросимов.
По его словам, еще на одном совещании во вторник рассматривался вопрос о предоставлении мер поддержки малому и среднему бизнесу в сфере общественного питания, в том числе в части налоговых льгот. В ближайшее время также будет определен конкретный перечень этих мер поддержки и преференций.
"Если говорить об ограничениях для кинотеатров — уменьшении наполняемости залов с 75 до 50% — то здесь, безусловно, есть свои сложности. Но с другой стороны, после пика пандемии коронавируса эти учреждения еще не выходили на 100-процентную нагрузку и как раз балансировали по этому показателю в интервале от 50% до 70%", - отметил бизнес-омбудсмен Петербурга.
Абросимов выразил надежду, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, и городским властям не придется вводить новые ограничения.
"При этом нам всем — и бизнесу, и горожанам — надо максимально ответственно подойти к соблюдению масочного режима и по возможности пройти вакцинацию", - заключил он.
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря 2020, 13:11Распространение коронавируса
Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе в Петербурге
 
Распространение коронавирусаРестораныСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
06:01Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
05:31Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой в прямом эфире
05:06ВТБ считает, что выдача ипотеки в этом году побьет прошлогодний рекорд
04:35Министр обороны Колумбии назвал взрыв заминированного автомобиля терактом
04:31WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2
Лента новостейМолния