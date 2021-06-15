https://ria.ru/20210615/fudkorty-1737124943.html

Петербургские бизнесмены просят не закрывать фуд-корты из-за COVID-19

Петербургские бизнесмены просят не закрывать фуд-корты из-за COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021

Петербургские бизнесмены просят не закрывать фуд-корты из-за COVID-19

Рестораторы просят огородить фуд-корты в торговых центрах Петербурга или разрешить торговать на вынос, чтобы они продолжили работать, а не закрылись в рамках... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T18:22

2021-06-15T18:22

2021-06-15T18:22

распространение коронавируса

рестораны

санкт-петербург

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Рестораторы просят огородить фуд-корты в торговых центрах Петербурга или разрешить торговать на вынос, чтобы они продолжили работать, а не закрылись в рамках новых ограничений по коронавирусу, сообщил РИА Новости бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов.Как информировали городские власти, в Петербурге из-за ухудшения эпидситуации с 17 июня временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общепита, работа детских комнат в ресторанах и кафе, а также работа фуд-кортов.Во вторник на совещании руководства комитета по промышленности, инновациям и торговли Санкт-Петербурга с бизнес-сообществом обсуждалось смягчение ограничений для фуд-кортов и "островков" в торговых центрах.По его оценке, те меры, которые предприняты в Санкт-Петербурге по ограничению работы фуд-кортов, а также детских комнат в заведениях общепита, "бизнес воспринял сдержанно". "По большому счету, предприниматели всегда учитывают, что летом из-за каникул, отдыха и разъездов детей объективно становится меньше", - отметил Абросимов.По его словам, еще на одном совещании во вторник рассматривался вопрос о предоставлении мер поддержки малому и среднему бизнесу в сфере общественного питания, в том числе в части налоговых льгот. В ближайшее время также будет определен конкретный перечень этих мер поддержки и преференций."Если говорить об ограничениях для кинотеатров — уменьшении наполняемости залов с 75 до 50% — то здесь, безусловно, есть свои сложности. Но с другой стороны, после пика пандемии коронавируса эти учреждения еще не выходили на 100-процентную нагрузку и как раз балансировали по этому показателю в интервале от 50% до 70%", - отметил бизнес-омбудсмен Петербурга.Абросимов выразил надежду, что ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, и городским властям не придется вводить новые ограничения."При этом нам всем — и бизнесу, и горожанам — надо максимально ответственно подойти к соблюдению масочного режима и по возможности пройти вакцинацию", - заключил он.

https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736901840.html

https://ria.ru/20201208/shnurov-1588188821.html

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рестораны, санкт-петербург, экономика