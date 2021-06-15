https://ria.ru/20210615/fond-1737110921.html

Президентский Фонд культурных инициатив объявил о старте приема заявок

Президентский Фонд культурных инициатив объявил о старте приема заявок - РИА Новости, 15.06.2021

Президентский Фонд культурных инициатив объявил о старте приема заявок

РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:05

2021-06-15T17:05

2021-06-15T17:05

россия

фонд президентских грантов

игорь матвиенко

сергей кириенко

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президентский Фонд культурных инициатив объявил о начале с 15 июня приема заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов. Об этом во вторник сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.По его словам, времени не так много, заявки будут приниматься с 15 июня по 30 июля. В течение августа пройдет экспертиза, и уже в начале сентября координационный совет сможет утвердить итоги конкурсного отбора.Спикер также уточнил, что, в отличие от Фонда президентских грантов, заявки в Фонд культурных инициатив могут подавать не только некоммерческие организации, поскольку творческие коллективы существуют в разных организационно-правовых формах, но и муниципальные организации и учреждения культуры, индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, созданные в форме коммерческих организаций.По словам генерального директора фонда Романа Карманова, главной целью конкурса является всесторонняя поддержка проектов в области искусства, культуры и креативных индустрий. Экспертный совет состоит из 28 человек во главе с композитором и продюсером Игорем Матвиенко.Он отметил, что сайт фонда уже работает на всех платформах и за время пресс-конференции пришло уже свыше 200 заявок. "Это значит, что люди нам действительно поверили, они обратили внимание на новую возможность и горят желанием ею воспользоваться. И я понимаю, что уже к осени мы увидим огромное количество новых проектов, творческих коллективов", – рассказал Карманов.Заявки можно подавать по нескольким типам направлений. Они должны относиться к академическому искусству или креативным индустриям – литературе, издательскому делу, дизайну, музыке, архитектуре, урбанистике, мультимедийным технологиям, кино и театру. Можно подать заявку также на межотраслевые, сетевые и кросс-культурные проекты; образовательные и наставнические проекты; проекты по выявлению и поддержке молодых талантов; проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов; проекты в области современной популярной культуры и стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий.21 апреля Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил, что в России будет создан фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ. Фонд, согласно документу, проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.

https://ria.ru/20210614/samara-1736984349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд президентских грантов, игорь матвиенко, сергей кириенко, владимир путин, общество