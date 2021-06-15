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Президентский Фонд культурных инициатив объявил о старте приема заявок
Президентский Фонд культурных инициатив объявил о старте приема заявок - РИА Новости, 15.06.2021
Президентский Фонд культурных инициатив объявил о старте приема заявок
РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:05
2021-06-15T17:05
россия
фонд президентских грантов
игорь матвиенко
сергей кириенко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президентский Фонд культурных инициатив объявил о начале с 15 июня приема заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов. Об этом во вторник сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.По его словам, времени не так много, заявки будут приниматься с 15 июня по 30 июля. В течение августа пройдет экспертиза, и уже в начале сентября координационный совет сможет утвердить итоги конкурсного отбора.Спикер также уточнил, что, в отличие от Фонда президентских грантов, заявки в Фонд культурных инициатив могут подавать не только некоммерческие организации, поскольку творческие коллективы существуют в разных организационно-правовых формах, но и муниципальные организации и учреждения культуры, индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, созданные в форме коммерческих организаций.По словам генерального директора фонда Романа Карманова, главной целью конкурса является всесторонняя поддержка проектов в области искусства, культуры и креативных индустрий. Экспертный совет состоит из 28 человек во главе с композитором и продюсером Игорем Матвиенко.Он отметил, что сайт фонда уже работает на всех платформах и за время пресс-конференции пришло уже свыше 200 заявок. "Это значит, что люди нам действительно поверили, они обратили внимание на новую возможность и горят желанием ею воспользоваться. И я понимаю, что уже к осени мы увидим огромное количество новых проектов, творческих коллективов", – рассказал Карманов.Заявки можно подавать по нескольким типам направлений. Они должны относиться к академическому искусству или креативным индустриям – литературе, издательскому делу, дизайну, музыке, архитектуре, урбанистике, мультимедийным технологиям, кино и театру. Можно подать заявку также на межотраслевые, сетевые и кросс-культурные проекты; образовательные и наставнические проекты; проекты по выявлению и поддержке молодых талантов; проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов; проекты в области современной популярной культуры и стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий.21 апреля Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил, что в России будет создан фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ. Фонд, согласно документу, проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.
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россия, фонд президентских грантов, игорь матвиенко, сергей кириенко, владимир путин, общество

Президентский Фонд культурных инициатив объявил о старте приема заявок

17:05 15.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президентский Фонд культурных инициатив объявил о начале с 15 июня приема заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов. Об этом во вторник сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
По его словам, времени не так много, заявки будут приниматься с 15 июня по 30 июля. В течение августа пройдет экспертиза, и уже в начале сентября координационный совет сможет утвердить итоги конкурсного отбора.

"Во-первых, самое главное – не упустить момент. Возможности даются замечательные. Это дополнительно 3,5 млрд рублей, которые решением президента выделяются на то, чтобы целевым образом поддерживать проекты в сфере культуры. В реальности денег на проекты будет даже больше. Сумма росла из года в год. В целом у нас около 5 млрд рублей будет направлено на поддержку культурных инициатив", – заявил Кириенко.

Спикер также уточнил, что, в отличие от Фонда президентских грантов, заявки в Фонд культурных инициатив могут подавать не только некоммерческие организации, поскольку творческие коллективы существуют в разных организационно-правовых формах, но и муниципальные организации и учреждения культуры, индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, созданные в форме коммерческих организаций.
По словам генерального директора фонда Романа Карманова, главной целью конкурса является всесторонняя поддержка проектов в области искусства, культуры и креативных индустрий. Экспертный совет состоит из 28 человек во главе с композитором и продюсером Игорем Матвиенко.
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Он отметил, что сайт фонда уже работает на всех платформах и за время пресс-конференции пришло уже свыше 200 заявок.
"Это значит, что люди нам действительно поверили, они обратили внимание на новую возможность и горят желанием ею воспользоваться. И я понимаю, что уже к осени мы увидим огромное количество новых проектов, творческих коллективов", – рассказал Карманов.
Заявки можно подавать по нескольким типам направлений. Они должны относиться к академическому искусству или креативным индустриям – литературе, издательскому делу, дизайну, музыке, архитектуре, урбанистике, мультимедийным технологиям, кино и театру.
Можно подать заявку также на межотраслевые, сетевые и кросс-культурные проекты; образовательные и наставнические проекты; проекты по выявлению и поддержке молодых талантов; проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов; проекты в области современной популярной культуры и стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий.
21 апреля Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил, что в России будет создан фонд культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ. Фонд, согласно документу, проводит конкурсы и по их результатам предоставляет президентские гранты на реализацию проектов в области культуры, искусства и творчества.
 
РоссияФонд президентских грантовИгорь МатвиенкоСергей КириенкоВладимир ПутинОбщество
 
 
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