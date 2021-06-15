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Евросоюз и США договорились о работе над реформами ВТО и ВОЗ
Евросоюз и США договорились о работе над реформами ВТО и ВОЗ - РИА Новости, 15.06.2021
Евросоюз и США договорились о работе над реформами ВТО и ВОЗ
Евросоюз и США договорились работать над реформой Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил исполнительный вице-президент ЕК по экономическим вопросам... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:34
2021-06-15T18:34
воз
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
валдис домбровскис
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США договорились работать над реформой Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил исполнительный вице-президент ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис"Мы решили совместить наши усилия по реформе ВТО", - сказал он на пресс-конференции после саммита ЕС-США.Ранее из-за позиции США был заблокирован процесс выбора судей в апелляционный орган ВТО, который выносит апелляции по торговым спорам членов организации. Апелляционный совет не работает из-за этого уже много месяцев.ЕС и США на саммите в Брюсселе договорились усилить сотрудничество в вопросах реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подготовки к будущим вызовам в вопросах глобального здравоохранения, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы будем более тесно работать вместе с США в вопросах реформирования ВОЗ. Эта организация нуждается в больших возможностях для противостояния угрозам в области здравоохранения, включая систему раннего предупреждения и оповещения, чтобы адекватно реагировать на эти угрозы", - сказала она.Глава Еврокомиссии также добавила, что "необходимо извлечь уроки из пандемии коронавируса, в самом начале время было упущено, это больше не должно повториться".
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воз, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, валдис домбровскис, сша, в мире
Евросоюз и США договорились о работе над реформами ВТО и ВОЗ
18:34 15.06.2021
 
© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Fotolia / hansenn

Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз и США договорились о работе над реформами ВТО и ВОЗ

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США договорились работать над реформой Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил исполнительный вице-президент ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис
"Мы решили совместить наши усилия по реформе ВТО", - сказал он на пресс-конференции после саммита ЕС-США.
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ЕС и США на саммите в Брюсселе договорились усилить сотрудничество в вопросах реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подготовки к будущим вызовам в вопросах глобального здравоохранения, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Мы будем более тесно работать вместе с США в вопросах реформирования ВОЗ. Эта организация нуждается в больших возможностях для противостояния угрозам в области здравоохранения, включая систему раннего предупреждения и оповещения, чтобы адекватно реагировать на эти угрозы", - сказала она.
Глава Еврокомиссии также добавила, что "необходимо извлечь уроки из пандемии коронавируса, в самом начале время было упущено, это больше не должно повториться".
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ВОЗВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзВалдис ДомбровскисСШАВ мире
 
 
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