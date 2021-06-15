https://ria.ru/20210615/evrosoyuz-1737126062.html

Евросоюз и США договорились о работе над реформами ВТО и ВОЗ

Евросоюз и США договорились о работе над реформами ВТО и ВОЗ - РИА Новости, 15.06.2021

Евросоюз и США договорились о работе над реформами ВТО и ВОЗ

Евросоюз и США договорились работать над реформой Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил исполнительный вице-президент ЕК по экономическим вопросам... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T18:34

2021-06-15T18:34

2021-06-15T18:34

воз

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

валдис домбровскис

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США договорились работать над реформой Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил исполнительный вице-президент ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис"Мы решили совместить наши усилия по реформе ВТО", - сказал он на пресс-конференции после саммита ЕС-США.Ранее из-за позиции США был заблокирован процесс выбора судей в апелляционный орган ВТО, который выносит апелляции по торговым спорам членов организации. Апелляционный совет не работает из-за этого уже много месяцев.ЕС и США на саммите в Брюсселе договорились усилить сотрудничество в вопросах реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подготовки к будущим вызовам в вопросах глобального здравоохранения, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы будем более тесно работать вместе с США в вопросах реформирования ВОЗ. Эта организация нуждается в больших возможностях для противостояния угрозам в области здравоохранения, включая систему раннего предупреждения и оповещения, чтобы адекватно реагировать на эти угрозы", - сказала она.Глава Еврокомиссии также добавила, что "необходимо извлечь уроки из пандемии коронавируса, в самом начале время было упущено, это больше не должно повториться".

https://ria.ru/20210326/diplomatiya-1602839251.html

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html

https://ria.ru/20210602/slezhka-1735340034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, валдис домбровскис, сша, в мире